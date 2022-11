Real Sebastiani, primo ko: al PalaSojourner passa Fabriano 84-91. Foto. Ora vetta condivisa con Faenza

RIETI - Cade per la prima volta in campionato il Real Sebastiani Rieti. Fabriano espugna il PalaSojourner battendo gli amaranto celesti 84-91 e portandosi a meno due dalla squadra di Dell’Agnello.

Al Rsr non bastano uno Spanghero da 17 punti e un Chinellato da 15. L’ex Npc Papa domina (doppia doppia da 26 punti e 12 rimbalzi) e l’ex di turno Stanic non perdona: doppia doppia anche per lui da 16 punti e 12 assist. Rieti viene raggiunta all’ottava giornata in testa da Faenza che nel frattempo ha battuto Matelica in trasferta.

Primo quarto

L’appoggio al vetro di Spanghero apre le marcature, ma Fall replica subito (2-2). Inizio gara con continui botta e risposta: canestri di Tomasini e Mastrangelo da una parte, di Petracca e Centanni dall’altra (8-6). Dopo tre minuti Fabriano si trova con Fall e Stanic gravati già di due falli. Prova ad aumentare il vantaggio Rieti dalla lunetta con Piccin, Spanghero e Matrone, ma Fabriano resta a contatto grazie a Centanni (14-11). Dopo il canestro in penetrazione di Gulini per il meno uno (14-13) coach Dell’Agnello chiama il suo primo time-out. Primo vantaggio ospite dopo il piazzato di Gulini (14-15) a cui prova a rispondere Chinellato (16-15). Tomasini riporta Rieti avanti prima dell’ultimo possesso di Fabriano che si chiude con l’appoggio vincente di Stanic: il primo quarto si chiude sul 18-19 per Fabriano.

Secondo quarto

In avvio di secondo quarto Chinellato prima inchioda la schiacciata del sorpasso poi serve in contropiede Contento per il 22-19. Coach Aniello ferma tutto con il time-out dopo neanche un minuto. Parziale in favore di Rieti tenuto in vita grazie a Chinellato e Paesano (27-21). Il Real si sblocca da tre con la tripla di Tomasini che vale il 30-24. Fabriano reagisce con quattro punti in fila di Papa e la tripla di Verre vale addirittura il sorpasso (30-32): coach Dell’Agnello deve chiamare nuovamente time-out dopo cinque minuti. Tripla di Spanghero per il sorpasso (33-32). Stanic replica ma la tripla di Ceparano riporta Rieti avanti (37-35). Si accende Stanic che nel finale di quarto serve due volte Papa e segna la tripla del 37-43. Spanghero riduce lo svantaggio in penetrazione e manda le squadre all’intervallo sul 39-43 per gli ospiti.

Terzo quarto

Rieti riesce a pareggiare in avvio di terzo quarto grazie a Spanghero che prima segna da tre e poi serve l’assist dietro la schiena per la tripla di Chinellato (45-45). Chinellato segna altri cinque punti per il sorpasso (50-47). Petracca accorcia da sotto prima dell’appoggio di Piccin (52-49). Pareggio ospite con la tripla di Petracca che vale il 52-52. Mini parziale di 4-0 per Rieti firmato da Contento e Tomasini con coach Aniello che richiama i suoi con un time-out a tre minuti dalla fine del quarto. Da quel momento la Sebastiani segna solo tre punti con la tripla di Piccin e Fabriano ribalta il punteggio grazie a cinque punti di Papa, una tripla di Verri e al canestro da metà campo dell’ex Stanic a fil di sirena: si va all’ultimo quarto sul 59-65 per Fabriano.

Ultimo quarto

Papa e Centanni portano Fabriano sul più 11 (59-70). Reazione Rsr con Contento e la tripla di Spanghero (64-70). Centanni lasciato colpevolmente solo dalla punta segna la tripla del più 9 (64-73). Accorcia nuovamente Rieti con Matrone e la tripla di Ceparano (69-73). Fabriano non cede e con Verri e Gulini si riporta sul più 9 in un amen (69-78) e coach Dell’Agnello chiama time-out a cinque minuti dal termine. Al rientro in campo Rieti perde palloni in attacco e non riesce ad accorciare. Papa risponde a Mastrangelo (71-80) e coach Dell’Agnello richiama i suoi in panchina dopo un minuto dal precedente time-out. La tripla di Mastrangelo riduce lo svantaggio e il Real va a meno 6 con il libero di Contento (75-81). Gli arbitri vedono un fallo di Tomasini su cui la panchina di Rieti protesta: tecnico alla panchina e Centanni converte prima il libero e poi segna la tripla (75-85). Spanghero accorcia (77-85) e coach Aniello chiama time-out a due e trenta dalla fine. Tripla di Contento per il meno 5 (80-85). Liberi di Stanic che portano Fabriano a sette lunghezze di distanza (80-87) a meno di due minuti dalla fine. Escono dalla partita per cinque falli prima Verri e poi Mastrangelo. Rieti non segna, Ceparano commette fallo antisportivo su Papa che rimette 10 punti di margine tra le due squadre (81-91) a quaranta secondi dalla fine. La tripla di Tomasini chiude la partita: Rieti perde la prima partita in campionato 84-91.

I tabellini

Real Sebastiani Rieti – Ristopro Fabriano 84-91

Parziali: 18-19; 21-24; 20-22; 25-26

Quintetti;

Real Sebastiani Rieti: Spanghero , Tomasini, Piccin, Mastrangelo, Paesano

Ristopro Fabriano: Stanic, Centanni, Fall, Petracca, Verri

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 7, Tomasini 15, Pavicevic, Paesano 4, Contento 10, Piccin 6, Chinellato 15, Matrone 4, Ceparano 6, Okiljevic, Spanghero 17. All. Dell’Agnello.

Ristopro Fabriano: Papa 26, Centanni 16, Stanic 16, Fall 8, Verri 9, Petracca 8, Gianoli, Gulini 7, Azzano 1, Onesta. All. Aniello

Arbitri: Danilo Correale di Atripalda (AV) e Arianna Del Gaudio di Massa di Somma (NA)