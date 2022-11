Il Real Sebastiani cerca l'ottavo sigillo contro Fabriano. Il ritorno di Aniello, Papa e Stanic

RIETI - Real Sebastiani Rieti chiamato a difendere la vetta del girone C di Serie B. Al PalaSojourner domani sera arriva la Ristopro Fabriano (palla a due alle 18) per l’ottava giornata di campionato. I marchigiani, che lo scorso anno militavano in A2, vengono da tre vittorie consecutive, l’ultima in ordine cronologico è stata quella contro Piacenza, e al momento si trovano al quarto posto, a meno 4 dai reatini.

Gli avversari

Fabriano si è dimostrata in questo inizio di campionato una squadra assolutamente valida: ha perso solo con la seconda classificata Faenza e contro Jesi. Diverse vecchie conoscenze del basket reatino sono quest’anno alla corte di coach Aniello: su tutti l’ex Real e Npc Nicolas Stanic, uno dei migliori dei suoi in questa stagione e un giocatore che in questa categoria sta facendo da anni la differenza. Conosce bene il PalaSojourner anche il capitano Francesco Papa: il lungo è tornato quest’anno a Fabriano dopo la parentesi dello scorso anno alla Npc Rieti e sta viaggiando a 10 punti e 6 rimbalzi di media. Osservato speciale l’esperta guardia Simone Centanni, miglior marcatore dei suoi e tra i migliori realizzatori di tutto il girone con 16.4 punti di media. Importante anche l’apporto di Fall (secondo miglior rimbalzista del girone, dietro soltanto a Mladenov della Virtus Imola), dell’esterno Verri e di Petracca.

Le dichiarazioni di coach Dell’Agnello

Coach Dell’Agnello parla così dei marchigiani: «Avversario di assoluto livello. Hanno un quintetto eccellente e sicuramente stazioneranno stabilmente nei primi posti della classifica. Hanno caratteristiche ben precise, sono efficaci nel tiro da tre e nei rimbalzi offensivi. Se riusciremo a contrastare questi loro due fondamentali saremo già a metà dell’opera. Ci siamo allenati bene, siamo certi di farci trovare pronti per fare una partita all’altezza. Noi da questo nostro percorso netto fatto di sole vittorie dobbiamo prendere grande fiducia e consapevolezza in quello che facciamo. Attenzione a non valicare però quella sottile linea che dalla fiducia ti porta alla presunzione, lavoriamo tutti i giorni perché non succeda».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Okiljevic 33, Frattoni 44, Spanghero 45. All. Dell’Agnello.

Ristopro Fabriano: Papa 3, Centanni 6, Stanic 7, Fall 8, Verri 9, Petracca 14, Gianoli 15, Carsetti 18, Gulini 20, Azzano 33, Onesta 53. All. Aniello

Arbitri: Danilo Correale di Atripalda (AV) e Arianna Del Gaudio di Massa di Somma (NA)

Le altre gare (VIII giornata)

Oggi 19 novembre

Sinermatic Ozzano – Tigers Romagna

Domani 20 novembre

Bakery Basket Piacenza – Andrea Costa Imola

General Contractori Jesi – Use Computer Gross Empoli

Pallacanestro Fiorenzuola – Luciana Mosconi Ancona

Halley Informatica Matelica – Blacks Faenza

Virtus Imola – Pallacanestro Fireze

Le Patrie San Miniato – Pall. Goldengas Senigallia

La classifica

Real Sebastiani Rieti 14

Pallacanestro Firenze 12

Blacks Faenza 12

Ristopro Fabriano 10

Pall. Goldengas Senigallia 10

General Contractor Jesi 8

Bakery Basket Piacenza 8

Virtus Imola 8

Luciana Mosconi Ancona 6

Pallacanestro Fiorenzuola 6

Sinermatic Ozzano 6

Le Patrie San Miniato 4

Andrea Costa Imola 4

Tigers Romagna 2

Halley Informatica Matelica 0

Use Computer Gross Empoli 0

Luciana Mosconi Ancona e Le Patrie San Miniato con una gara in meno