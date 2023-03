Fabriano bestia nera del Real Sebastiani sconfitto anche al ritorno: 79-70

RIETI - Cade per la seconda volta in campionato il Real Sebastiani Rieti nella XXIII giornata del girone C di Serie B. A battere i reatini è nuovamente la Ristopro Fabriano per 79-70. I marchigiani sono l’unica squadra del girone rimasta imbattuta contro gli amaranto celesti. Pesa il parziale del terzo quarto (26-15) che rende vano il tentativo di rimonta reatino guidato da Bushati. Non si rialza Rieti dopo la sconfitta in finale di Coppa, perde così anche la prima partita in trasferta in campionato. Il Real resta comunque in testa al girone C con 40 punti a più 4 su Faenza.

Primo quarto

Avvio non semplice al tiro per Rieti e Fabriano dopo cinque minuti si porta sul 9-5 con Petracca e Fall. Mastrangelo mette in seria difficoltà la difesa marchigiana e con 9 punti consecutivi firma il primo vantaggio reatino della partita (11-12). Con un quintetto piccolo e senza lunghi di ruolo il Real subisce Fabriano sotto canestro: Fall (8 punti nel quarto) e Papa riportano la Ristopro sul 17-12. Tripla di Ceparano appena entrato in campo ma Centanni poi fissa in penetrazione il punteggio sul 19-15 dopo i primi dieci minuti.

Secondo quarto

Fall raggiunge la doppia cifra personale, ma un ispirato Ceparano mantiene a contatto Rieti. Primi punti in maglia Rsr per Valente (26-24). Fabriano tenta la fuga con Stanic e Fall (33-26) ma Rieti dalla panchina trova punti importanti con Mazzotti, Valente e Chinellato (33-30). La Sebastiani continua ad avere problemi al tiro da tre (3/18 dopo venti minuti) e Fabriano torna sul più 7 (37-30).

Terzo quarto

Contento trova 7 punti consecutivi per provare a restare in partita, ma Fabriano con merito va in doppia cifra di vantaggio grazie a Centanni e Azzano (50-39): coach Dell’Agnello dopo cinque minuti è costretto al time-out. Fabriano continua a martellare la difesa reatina: le triple di Centanni e Petracca portano i marchigiani sul 60-45. È buio pesto in attacco per Rieti, Gulini permette a Fabriano di allungare sul più 18 a fine terzo quarto (63-45) e chiude un pesante parziale di 26-15.

Ultimo quarto

Stanic appoggia per il più 20 (65-45). Rieti trova due triple consecutive con Bushati e Mastrangelo per provare a rientrare in gara (65-51). Bushati è caldissimo e in un minuto segna altri 8 punti addirittura per il meno 6 (65-59). Due triple pesanti di Gulini e Centanni ricacciano Rieti sul meno 10 (71-61). Rieti accorcia con Chinellato (73-66). Il canestro di Gulini del più 10 (77-67) prima del gioco da tre di Bushati (77-70). Rieti alza l’intensità difensiva per un disperato tentativo di rimonta ma senza successo: Fabriano batte ancora Rieti 79-70 mantenendo l’imbattibilità casalinga. Rieti resta comunque in testa al girone C.

Tabellini

Ristopro Fabriano – Real Sebastiani Rieti 79-70

Parziali: 19-15; 18-15; 26-15; 16-25

Quintetti:

Ristopro Fabriano: Stanic, Centanni, Azzano, Petracca, Fall

Real Sebastiani Rieti: Bushati, Tomasini, Piccin, Mastrangelo, Paesano

Ristopro Fabriano: Papa 9, Centanni 15, Stanic 14, Fall 12, Verri, Pacini, Gianoli, Carsetti, Gulini 11, Patrizi, Azzano 6. All. Aniello

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 14, Tomasini, Paesano, Contento 7, Piccin 6, Valente 4, Chinellato 9, Mazzotti 2, Piazza 3, Ceparano 10, Frattoni, Bushati 15. All. Dell’Agnello

Arbitri: Marcello Martinelli di Brescia e Claudio Berlangieri di Trezzano sul Naviglio (MI)