RIETI - Il Real Sebastiani Rieti comunica di aver sottoscritto un biennale con la guardia-ala under Eric Visentin, che giocherà con la amglia numero 14.

La carriera

Eric Visentin è nato a Treviso il 3 agosto 2001 e cestisticamente, dopo un inizio a Casier arriva la chiamata della Benetton Treviso. È lì che la guardia-ala trevigiana conquista tre finali nazionali con le formazioni Under 14, Under 15 e Under 16, prima del bienno TVB col doppio tesseramento che gli permette di esprimersi sia in Under 18 Eccellenza che nella C Silver. L’anno successivo (’18/’19) arriva la chiamata da Caorle e debutta in C Gold col Santa Margherita, un’esperienza interrotta però dall’emergenza sanitaria. Il resto è attualità: in estate il Belcorvo Rucker San Vendemiano gli mette gli occhi addosso e lo tessera riuscendo ad allungare le rotazioni del roster a disposizione di coach Marco Mian, nel girone C1 dell’attuale serie B. I numeri parlano per Visentin, le cui medie stagionali finora sono stati pari al 53% della realizzazione dei canestri tentati (7/15 da 3, 13/31 da 2, 14/20 ai liberi). Visentin si è già unito alla squadra e sarà a disposizione di staff e squadra sin da subito.

Le dichiarazioni

«Onorato di indossare questa maglia, ancor di più dopo aver saputo tramite il mio procuratore che la proprietà ha voluto con insistenza puntare su di me. È stata un’operazione-lampo alla quale non ho potuto resistere: arrivo in una piazza che vive di emozioni cestistiche da sempre e questo accrescerà in me la voglia di dimostrare che chi mi ha scelto lo ha fatto a ragion veduta. Sono giovane e arrivo con la consapevolezza di dover ancora imparare molto e crescere altrettanto, non importa il minutaggio complessivo del mio impiego, ma conterà la qualità del basket che riuscirò ad esprimere ogni qualvolta coach Righetti e il suo staff mi chiamerà in causa. Forza Sebastiani!».

