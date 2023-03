Real Sebastiani si prepara alle final four di Coppa: al PalaSojourner arriva Empoli «che però non va sottovalutata»

RIETI - Si gioca domani al PalaSojourner la settima giornata di ritorno del girone C di Serie B. La capolista Real Sebastiani Rieti affronterà l’Use Computer Gross Empoli, squadra penultima in classifica ma reduce da un buon periodo di forma. La gara di domani (palla a due alle 18) sarà l’ultimo match prima delle Final 4 di Coppa Italia che gli amaranto celesti giocheranno a Busto Arsizio. All’andata finì 67-84 per Rieti che vorrà sicuramente ripetersi: per farlo necessaria la solita attenzione ed evitare di pensare troppo all’importante impegno di Coppa di settimana prossima.

L’avversario

I toscani sono penultimi in classifica con appena 4 vittorie in 19 gare, ma due di questi successi sono arrivati nell’ultimo mese contro Ancona e Piacenza. Nell’ultimo incontro la squadra di coach Valentino si è dovuta arrendere solo dopo due supplementari a Senigallia, segno comunque di un buon periodo di forma. La scorsa settimana il miglior marcatore con 32 punti è stato il solito Casella, giocatore da 16.5 punti di media e faro offensivo dei suoi. Si è inserito bene anche il nuovo arrivato Costa, trasferitosi in Toscana per rimpiazzare Hidalgo: il play classe ’97 si sta distinguendo con 14.2 punti di media a partita in questo 2023. Il quintetto si completa con Nwokoye, Giannone e Sesoldi.

Le dichiarazioni pregara

Parla così prima del match il coach amaranto celeste Sandro Dell’Agnello, che mette in guardia i suoi ragazzi chiedendo il massimo della concentrazione: «Bisognerà prestare attenzione – spiega Dell’Agnello - Empoli non ha una classifica buona ma si stanno giocando la possibilità di non finire negli ultimi tre posti. Nelle ultime tre ne hanno vinte due perdendone una ai supplementari, non bisognerà assolutamente sottovalutare l’impegno. Nella nostra testa c’è solo la partita con Empoli e siamo focalizzati su quella, dobbiamo ragionare un passo alla volta».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Mazzotti 17, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Use Computer Gross Empoli: Marchioli 0, Giannone 1, Baccetti 3, Sesoldi 7, Menichetti 9, Nwokoye 11, Casella 14, Antonini 16, Mazzoni 19, Cerchiaro 24. All. Valentino

Arbitri: Stefano Gallo di Monselice (PD) e Lorenzo Zanelli di Motta di Livenza (TV)

Le altre gare in programma (XXII giornata)

Oggi

Sinermatic Ozzano – Virtus Imola

Domani (domenica 5 marzo)

Bakery Basket Piacenza – Ristopro Fabriano

Halley Informatica Matelica – Pall. Goldengas Senigallia

Andrea Costa Imola – Blacks Faenza

General Contractor Jesi – Tigers Romagna

La Patrie San Miniato – Luciana Mosconi Ancona

Riposa: Pallacanestro Fiorenzuola

Classifica

Real Sebastiani Rieti 38

Blacks Faenza 32

Ristopro Fabriano 30

Bakery Basket Piacenza 22

Pallacanestro Fiorenzuola 22

Sinermatic Ozzano 20

General Contractor Jesi 20

Luciana Mosconi Ancona 20

Virtus Imola 20

Andrea Costa Imola 18

Pall. Goldengas Senigallia 18

La Patrie San Miniato 12

Halley Informatica Matelica 10

Use Computer Gross Empoli 8

Tigers Romagna 4



Ozzano, Jesi, Andrea Costa Imola, Senigallia, Empoli e Tigers Romagna con una gara in meno