Real Sebastiani sbriga anche la pratica Empoli: 75-66. Foto

RIETI - Vince nuovamente la capolista del girone C di Serie B, il Real Sebastiani Rieti, e raggiunge quota 40 punti in classifica. Al PalaSojourner finisce 75-66 contro Empoli un match più complicato del previsto ma alla fine portato a casa dai ragazzi allenati da coach Sandro Dell’Agnello. Doppia doppia per Paesano (11 punti e 11 rimbalzi), doppia cifra per Contento, Tomasini e Piccin. Torna in campo dopo oltre un mese Matrone. Rieti adesso si concentrerà sulla Final 4 di Coppa Italia di Busto Arsizio di settimana prossima.

Prima della palla a due l’omaggio del patron Pietropaoli al nuovo vescovo di Rieti, monsignor Vito Piccinonna.

Primo quarto

Gara equilibrata all’inizio. Comincia bene Pagani con 4 punti ma dopo 4 minuti commette il secondo fallo personale: si rivede in campo Matrone, assente tra i convocati dal 29 gennaio (contro San Miniato). Male la difesa reatina che concede troppo ai toscan: Nwokoye e Casella combinano per 15 punti e Empoli si porta avanti prima della risposta di Ceparano che con due triple consecutive firma il sorpasso amaranto celeste (16-15). Un break di Empoli chiuso dal contropiede di Costa vale il 16-19 e coach Sandro Dell’Agnello deve chiamare il primo time-out dell’incontro. Al rientro in campo molto meglio la difesa di Rieti che concede solo due punti dalla lunetta agli ospiti. La tripla di Mazzotti vale il sorpasso e il 23-21 con cui si chiude il primo quarto.

Secondo quarto

In avvio di secondo quarto parziale di 7-1 per Rieti dopo la tripla di Tomasini e i canestri di Paesano e Bushati. L’attacco reatino sbatte più volte contro la difesa empolese e gli ospiti si riportano sul meno 1 con la tripla di Costa (30-29). Bushati segna due volte in penetrazione ma Empoli resta a contatto. Il gioco da tre di Paesano manda le squadre negli spogliatoi sul 39-36.

Terzo quarto

Bene dall’arco Rieti al rientro in campo con quattro triple in cinque minuti (due di Piccin e una a testa per Tomasini e Contento) ma Empoli resta a due possessi di distanza complici anche dei fischi che fanno infuriare coach Dell’Agnello e tutto il PalaSojourner (55-49). Cerchiaro porta anche sul meno 3 i suoi, ma l’arresto e tiro di Contento vale il 59-54 con cui si chiude il terzo periodo.

Ultimo quarto

Rsr che prova a scappare: Ceparano inchioda e Tomasini con due viaggi in lunetta porta i padroni di casa sulla doppia cifra di vantaggio (66-56) a 7’ dal termine. Tripla di Ceparano dopo un mini parziale degli ospiti per il 72-61. Vana la tripla di Casella a 15 secondi dalla fine: vince Rieti 75-66 l’ultimo impegno di campionato prima di tuffarsi nella Final 4 di Busto Arsizio.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Use Computer Gross Empoli 75-66

Parziali: 23-21; 16-15; 20-18; 16-12

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Bushati, Contento, Ceparano, Paesano, Pagani

Use Computer Gross Empoli: Giannone, Costa, Sesoldi, Casella, Nwokoye

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 2, Tomasini 11, Paesano 11, Contento 11, Piccin 11, Mazzotti 3, Matrone 2, Nuhanovic, Ceparano 11, Pagani 6, Frattoni, Bushati 7. All. Dell’Agnello.

Use Computer Gross Empoli: Marchioli, Giannone, Baccetti, Costa 11, Agbortabi, Sesoldi 9, Menichetti, Nwokoye 18, Casella 21, Mazzoni, Cerchiaro 5, Antonini 2. All. Valentino

Arbitri: Stefano Gallo di Monselice (PD) e Lorenzo Zanelli di Motta di Livenza (TV)