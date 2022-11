Real Sebastiani vincente a Empoli, Dell'Agnello: «Cancellerei solo il primo quarto»

RIETI - Il coach del Rsr Sandro Dell’Agnello commenta così la trasferta di Empoli che è valsa il settimo successo consecutivo per Rieti: «Abbiamo fatto un primo quarto non all’altezza. Era importante trovare le motivazioni giuste per giocare questa gara. Le abbiamo trovate però solo dal secondo quarto in poi. Da quel momento secondo me ci siamo comportati egregiamente contro una squadra che giustamente era entrata in fiducia e ci ha creduto. Poi alla fine il divario è emerso, cancellerei dunque il primo quarto ma mi terrei buoni gli altri tre. Le difficoltà riscontrate in questa gara sono una buona lezione per il futuro. Grande partita di Piccin questa sera, per come è strutturata la Serie B gli under possono essere davvero importantissimi. Abbiamo avuto qualche problema di falli con gli esterni e sono sicuro che questa sera anche Ceparano ci avrebbe potuto dare una grossa mano ma purtroppo era febbricitante».

Adesso per Rieti doppio impegno casalingo: il primo domenica 20 novembre contro Fabriano e poi sabato 26 novembre contro Matelica.