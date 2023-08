Real Sebastiani abbraccia Dustin Hogue, un disguido fa slittare di 24 ore l'arrivo di Jazz Johnson

RIETI - Il Real Sebastiani sarà presto al completo. È atterrato oggi all’aeroporto di Fiumicino uno dei due americani amarantocelesti, il lungo Dustin Hogue. Il centro ex Trento è tornato in Italia nella mattinata di oggi come da programma dopo essersi allenato oltreoceano seguendo le indicazioni del preparatore atletico Tommaso Rizzacasa il quale ha inviato al giocatore un programma specifico da seguire per farsi trovare subito pronto all’inizio degli allenamenti. Coach Alessandro Rossi avrà quindi molto presto a disposizione Hogue per gli allenamenti.

Diversa la situazione che riguarda l’arrivo di Jazz Johnson: l’arrivo del play/guardia ex Rimini è slittato a causa di un disguido a domani. I due giocatori americani raggiungeranno comunque presto i compagni di squadra italiani che si stanno allenando dalla scorsa settimana tra il Gudini e Casa Real. Questa settimana ci sarà anche il primo test amichevole del Real Sebastiani Rieti, in programma il 26 agosto contro Chieti in trasferta (squadra di B1). In Abruzzo i tifosi avranno un primo assaggio della squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie A2.