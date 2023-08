Il Real Sebastiani ingaggia l'esperto lungo Usa Dustin Houge: «Entusiasta di tornare in Italia»

RIETI - Arriva il secondo americano del Real Sebastiani Rieti per la prossima stagione di Serie A2. È stato ufficializzato infatti l’ingaggio di Dustin Hogue, lungo classe 1992 di 198 cm, che completa di fatto il roster degli amarantocelesti. Importanti le esperienze alle spalle di Hogue: il primo anno in Europa lo passa nella Serie A greca con la Nea Kiffsia (12.8 punti di media), poi la prima esperienza in Italia, in A1 con la maglia di Trento. Hogue passa tre stagioni in Trentino arrivando nel 2018 a chiudere l’anno con 11.1 punti di media. Hogue si trasferisce poi in Russia dove gioca due anni con l’Enisey Krasnojarsk (11.8 punti di media) e poi in Romania, dove veste la maglia del Cluj. L’ultima stagione l’ha visto protagonista in Ucraina e in Grecia con le canotte di Prometey e Promitheas Patras.

Giocatore di spessore internazionale, Hogue vanta ottimi piazzamenti in A1 con Trento e presenze europee, sia in EuroCup che in Champions League. Hogue ha scelto per l’avventura al Rsr la maglia numero 15.

Le dichiarazioni

«Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura nella Sebastiani e di tornare in Italia – spiega Hogue - Ho intenzione di trovare, fin da subito, il mio posto nella squadra e fare gruppo con gli allenatori, i miei compagni e la città. Ho fatto un’ottima chiacchierata con il coach e farò di tutto per fare la mia parte e per aiutare la squadra a progredire in questa stagione».