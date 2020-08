Rieti, il Real Sebastiani ufficializza l'ingaggio dell'ala Mathias Drigo: «Qui ambizioni di vertice»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti ufficializza l'ingaggio dell'ala Mathias Drigo.

La carriera

Drigo è nato a Palermo il 29 gennaio 1989 è alto più di due metri e le sue doti tecniche e tattiche fondano le radici nel settore giovanile di Casal Pusterlengo, dove è cresciuto e maturato prima di approdare ad Agrigento dove è stato tre anni. Ancora sull’isola con Trapani, poi ecco il triennio di Bisceglie (dal 2013 al 2016), Palestrina, Pescara e Nardò e lo scorso anno di nuovo a Bisceglie

Le dichiarazioni

«Ho accettato di trasferirmi a Rieti perché si percepisce l’importanza del progetto e la voglia di puntare subito ai vertici della classifica. Poi fare basket in una piazza come quella reatina può rappresentare la completezza sotto ogni aspetto perché con la maglia della Sebastiani addosso sai di dover dare sempre qualcosa in più del normale. In squadra ritrovo compagni di squadra del passato come Diomede e Cena, nonché coach Titto Carone che lo scorso anno era a Bisceglie, però anche gli altri li conosco tutti perché ci siamo affrontati da avversari».

