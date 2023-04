Real Sebastiani, c'è delusione. Foto. Dell'Agnello: «Qualcosa non sta andando per il verso giusto»

RIETI - E’ una conferenza stampa tesa quella del post Jesi anche se il coach Sandro Dell’Agnello ammettendo un calo fisiologico non fa particolari drammi ma neanche si nasconde.

«Abbiamo fatto una buonissima partita per 35 – 36 minuti - spiega coach Dell’Agnello - negli ultimi 4 minuti loro hanno trovato 3 -4 canestri da fuori mentre noi abbiamo sbagliati 3 appoggi da sotto. C’è poi il dato statistico di tre sconfitte nelle ultime 3 settimane sintomo che qualcosa non sta andando per il verso giusto. Dispiace perché abbiamo giocato bene. Avevamo vinto tutte le partite perdendone solo una fino a tre settimane fa, è vero che nel girone d’andata eravamo più efficaci almeno dal punto di vista offensivo. Non ho fatto turnover oggi perché le scelte sono state obbligate oggi in quanto Piazza e Matrone sono infortunati. Non mi sento però di dire dopo la partita di oggi che ora non funziona più niente e c’è da buttare via tutto. Non siamo più scintillanti ma stiamo provando a tornare ad esserlo. Ho molta fiducia nella squadra pur rendendomi conto che non sia performanti come eravamo prima. Dopo la coppa dove eravamo arrivati con una sola sconfitta in campionato a livello psicologico qualcosa in alcuni giocatori può essere scattato a livello di paura, o di certezze, qualcuno può essere più nervoso e credo sia fisiologico. Forse ci eravamo abituati troppo bene, Non esiste comunque una squadra che può vincere sempre o giochi sempre al top. Questo è un momento dove siamo in down ma non vedo niente di indegno».