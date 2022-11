Rsr, amarezza a fine gara. Foto. Dell'Agnello: «Partita non all'altezza delle nostre qualità»

RIETI - Il coach Sandro Dell’Agnello analizza la prima sconfitta stagionale del Real Sebastiani Rieti caduto tra le mura amiche del PalaSojourner.

In virtù della sconfitta 84-91 per mano di Fabriano che è riuscita nell’impresa di realizzare 91 punti in trasferta contro una delle migliori difese del campionato, il Real Sebastiani Rieti ora divide la prima piazza in coabitazione con Faenza vittoriosa a Matelica. Mentre al secondo posto a 2 lunghezze da Rieti sale proprio Fabriano che raggiunge Firenze sconfitto ad Imola e Senigallia vittoriosa con San Miniato.

L’analisi dei coach

Coach Dell’Agnello analizza così il match: «Partita non all’altezza delle nostre qualità. Ci è mancata la solita energia e Fabriano ha vinto meritatamente. Mi rifaccio alla legge di Murphy: se una cosa ti può andar male sicuramente lo farà, loro hanno tirato da due con percentuali irreali complice anche la nostra difesa. Loro hanno messo più energia, noi siamo mancati in situazioni dove di solito ci aiutiamo, oggi ci è mancato questo aspetto».

Parla anche il coach di Fabriano, Daniele Aniello: «Abbiamo fatto una partita super, abbiamo fatto una prestazione eccellente dal punto di vista offensivo contro una delle migliori squadre del girone. Abbiamo vinto la lotta a rimbalzo e questa secondo me è stata una delle chiavi fondamentali della gara».