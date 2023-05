Real Sebastiani, buona la prima, sorrisi a fine gara. Foto. Dell'Agnello: «Atteggiamento giusto»

RIETI - In sala stampa si respira un clima sereno per il Real Sebastiani Rieti dopo la netta affermazione in gara uno di play-off contro Sant’Antimo (89 – 65), Il coach Sandro dell’Agnello commenta soddisfatto il primo atto della serie contro i campani.

Il commento post-gara

«Quello che abbiamo avuto stasera era l’approccio che speravamo e dovevamo avere per cominciare bene la serie – commenta il coach – abbiamo fatto una partita gagliarda lungo l’arco di tutti i quaranta minuti. Sant’Antimo è una signora squadra, un po’ corta nelle rotazioni ma con giocatori di livello e che è arrivata quarta nel girone D. Oggi bravi noi a metterli in difficoltà, ma nella serie è ancora tutto da scrivere. I complimenti vanno ai giocatori che hanno messo in campo la giusta energia e concentrazione. Sono contento che siamo riusciti a segnare 89 punti nonostante abbiamo tirato maluccio da tre, questa è una nota sicuramente positiva”. Il tecnico amarantoceleste si proietta poi su gara 2: “mi aspetto una gara diversa da quella di oggi, la storia dei playoff ci insegna che ogni partita comincia 0-0 e tutto è ancora da scrivere. Lavoreremo per avere la stessa intensità, la stessa concentrazione e lo stesso atteggiamento avuto oggi».

Rsr e Sant’Antimo torneranno in campo per gara 2 dopodomani, lunedì 15 maggio alle 21 sempre al PalaSojourner.