Real Sebastiani, altri due punti d'oro. Foto. Dell'Agnello: «Primo quarto da dimenticare, serve fare meglio in attacco»

RIETI - Dopo la vittoria del Real Sebastiani Rieti su Ozzano al termine di una gara tiratissima e sofferta fino all’ultimo secondo (decimo successo consecutivo per gli uomini di Dell’Agnello) il coach analizza la partita.

«Primo quarto assolutamente negativo, è inutile nasconderci. Abbiamo fatto una difesa al cloroformio e ci ha pesantemente danneggiati. Nel secondo quarto siamo rientrati grazie ad uno sforzo enorme. Un altro dato da sottolineare è che abbiamo vinto soffrendo ma Ozzano nelle ultime gare ha tenuto una media di 86 punti, oggi si è fermata a 71. Dobbiamo sicuramente giocare meglio in attacco. Questa è una squadra diversa rispetto a due mesi fa perché Spanghero è out, Matrone è infortunato, Contento è tornato dopo due mesi di stop, Bushati è un grande giocatore e ci darà una mano. Spendo una parola anche su Mastrangelo, un ragazzo che lavora sempre con umiltà e sono contento del partitone che ha fatto oggi. Le vittorie ci danno tanta fiducia ma anche un po’ di presunzione. Dobbiamo essere bravi a non soffrire di sindrome da pancia piena. In certe occasioni dobbiamo stare attenti, ce lo siamo detti. È comunque importante il fatto che anche se soffriamo all’inverosimile riusciamo a portare a casa i due punti. Avevamo impostato la gara cercando di limitare Klyunchyk con un lavoro di squadra e con un raddoppio sulla linea di fondo, abbiamo però attuato questo tipo di difesa solo dal secondo quarto. Era un accorgimento rischioso. Il pubblico ha fatto un’enorme lavoro per darci una mano e tutto nei limiti della correttezza, cosa che fa sempre piacere. Ci hanno aiutato anche in una gara non semplice, sappiamo che non possiamo vincerle tutte di 20 o 30 punti, quello non lo fa neanche il Real Madrid».

Prossima gara per il Real Sebastiani Rieti domenica prossima alle 18 in trasferta contro la Virtus Imola.