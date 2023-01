Rsr, due punti d'oro contro Fiorenzuola. Foto. Dell'Agnello: «Dovevamo fare meglio»

RIETI - Il Real batte 91-87 Fiorenzuola e porta a casa due punti al termine di una gara difficile, ben giocata da entrambe le squadre con gli attacchi che hanno girato a meraviglia.

Il coach Sandro Dell’Agnello analizza così la partita: «Dovevamo sicuramente fare meglio su due aspetti: la difesa sul contropiede e su Giorgi che evidentemente non ha funzionato e me ne assumo le colpe. Negli ultimi minuti i nostri giocatori hanno tirato fuori veramente il carattere. Abbiamo praticamente concluso senza lunghi per poter creare spazio alle guardie per tirare e penetrare. Teniamo anche conto che Fiorenzuola è la quarta in classifica e il secondo miglior attacco del campionato, non possiamo vincere sempre di venti punti, fermo restando che potevamo difendere meglio”. Il tecnico livornese si sofferma poi su due protagonisti della gara, Ceparano e Bushati: “Ceparano è fondamentale, abbiamo bisogno dell’apporto degli under. Lui oggi è stato molto bravo in entrambe le metà campo, soprattutto a rimbalzo e in difesa. Bushati è un giocatore che ha esperienza da vendere, non è ancora al pieno della sua condizione. Ricordiamoci poi – conclude il coach – che questa è la nostra versione senza Contento e Spanghero che sono due giocatori non da poco: Contento contiamo di recuperarlo a breve».

Coach Dell’Agnello introduce poi la gara di giovedì prossimo contro la Luiss Roma: “Affronteremo una delle squadre più in forma del campionato. Ci teniamo tantissimo a passare il turno, giochiamo in casa e ce la metteremo sicuramente tutta”.