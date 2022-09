Il Rsr cresce e sorride a fine gara. Foto. Dell'Agnello: «Abbiamo fatto un passo in avanti»

RIETI - Dopo la vittoria ai sedicesimi di finale di Supercoppa contro la Luiss (85-73), il coach Sandro Dell'Agnello analizza la prova dei suoi ragazzi vedendo una squadra in crescita rispetto alla gara di sabato scorso contro Matelica.

Le dichiarazioni di coach Sandro Dell’Agnello

«Abbiamo ancora bisogno di tempo per raggiungere il top della condizione - afferma il coach del Real Sebastiani - Abbiamo sicuramente fatto un passo in avanti oggi. Sono contento in primis per la vittoria e poi perché avevamo bisogno di una prestazione così. Togliendo un primo quarto giocato in modo un po’ sonnolento e a basso ritmo, la partita dei ragazzi è stata importante, una gara giocata bene e controllata negli ultimi minuti. Settembre è un mese delicato, pieno di alti e bassi per tutti. Noi dobbiamo essere bravi a limare i dettagli e cercare buone prestazioni come abbiamo fatto oggi. Il roster è molto lungo, abbiamo una squadra che può assumere diverse facce con un buon reparto lunghi e guardie in grado di trattare bene il pallone. per quanto riguarda gli under ne abbiamo sei ma solo tre di loro hanno già calcato i parquet di una serie superiore. Durante l’anno sicuramente sfrutteremo la crescita di ognuno di loro. Per le scelte in campo mi affiderò alla meritocrazia in relazione ai risultati: se proviamo ad accontentare tutti finisce che non accontentiamo nessuno. Adesso aspettiamo il risultato della partita di domani e prepareremo la sfida degli ottavi».