Il Real Sebastiani non perde colpi, Dell'Agnello: «Un vantaggio avere ogni gara un top scorer diverso»

RIETI - Un soddisfatto coach Dell’Agnello analizza la gara vinta per 75-93 dai suoi in casa della Bakery Basket Piacenza che vale il quinto successo consecutivo per il Real Sebastiani Rieti: «Non era una partita scontata – spiega il tecnico amaranto celeste - Piacenza veniva da un buon periodo. Bravi noi ad incanalarla dove volevamo. Abbiamo avuto sempre il bandolo della matassa in mano, Piacenza ci ha provato in tutti i modi e per questo siamo doppiamente contenti per una prestazione così. Il fatto che ogni gara abbiamo un top scorer diverso per noi è un gran vantaggio. Spanghero oggi ci ha dato una grossa mano perché ha segnato tantissimo e con grandi percentuali. Bravissimi anche gli altri a non rubargli la scena, è giusto così. In una squadra competitiva ogni domenica ci possono essere protagonisti diversi e i compagni devono essere bravi a mettersi a disposizione».

Prossima impegno per il Real Sebastiani domenica 6 novembre al PalaSojourner di Rieti alle 18 contro la Luciana Mosconi Ancona.