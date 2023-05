Rsr chiude la regular season col sorriso. Foto. Dell'Agnello: «Con Sant'Antimo non sarà facile»

RIETI - Soddisfatto il coach del Real Sebastiani Rieti Sandro Dell’Agnello dopo l’ultima gara della regular season, vinta 88-65 contro il fanalino di coda Tigers Romagna. La capolista del girone C adesso pensa esclusivamente ai playoff nei quali affronterà al primo turno Sant’Antimo, arrivata quarta nel girone D.

Le dichiarazioni post-gara

«Cesena nell’ultimo periodo ha avuto problemi – spiega Dell’Agnello analizzando la gara - per questo volevamo onorare la partita a tutti i costi. Abbiamo fatto turnover facendo giocare chi aveva fatto meno minuti. L’obiettivo era arrivare a martedì tutti tirati a lucido e possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto. Non conosciamo perfettamente i nostri avversari ai playoff perché abbiamo iniziato a studiarli da una settimana, certo è che ti prendi la quarta di un girone tosto quindi non sarà facile. In questi mesi abbiamo fatto tanto. Mi preme dire che siamo gli unici a livello nazionale con il 90% di vittorie. Siamo soddisfatti così. Il turnover giocando ogni tre giorni non può e non deve essere un problema ma un valore aggiunto. Prima delle partite valuteremo e decideremo». Il tecnico conclude parlando dell’esordio e dei primi punti del reatino Leonetti: «Sono contento per Leonetti e per Rieti. È un giocatore che rappresenta la città. Fa piacere aver messo in campo un reatino».

Rieti affronterà gara 1 dei playoff contro Sant’Antimo sabato sera al PalaSojourner. La serie sarà al meglio delle 5 gare.