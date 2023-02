Real Sebastiani, gioia per l'undicesima vittoria di fila. Foto. Dell'Agnello: «Percentuali non elevate ma bravi»

RIETI - Dopo l'undicesima vittoria consecutiva, stavolta la vittima è la Bakery Piacenza, col Real Sebastiani Rieti che vince largamente 71-52, il coach Sandro Dell’Agnello in sala stampa analizza la gara.

Le dichiarazioni

«Sono molto contento della prova della squadra – spiega Dell’Agnello – i ragazzi mi sono piaciuti molto perché siamo riusciti a vincere largamente nonostante percentuali non elevate e contro una buona squadra che è stata per larga parte del match a zona, cosa che non ci ha permesso di fare un basket spumeggiante, siamo stati molto bravi proprio per questo. Grazie alla società ho a disposizione sempre giocatori pronti e brillanti che possono dare sempre il loro contributo in partita. Non sono praticamente mai costretto a dover utilizzare qualcuno per 40 minuti e questo per la squadra è un vantaggio. È difficile in questo periodo essere fluidi viste le percentuali che abbiamo da tre. Su Bushati, sta avendo un atteggiamento molto altruista, spesso troppo per mettersi a disposizione della squadra, lo apprezzo molto ma non deve esagerare perché ha le qualità per fare il vero Bushati».

Prossimo impegno per il Real Sebastiani Rieti è domenica prossima nel capoluogo marchigiano contro la Luciana Mosconi Ancona (palla a due alle 18).