Real Sebastiani affronterà la Luiss nei quarti di Coppa. Dell'Agnello: «E' tra le più in forma»

RIETI - Dopo la partita stravinta contro i Tigers Romagna 45-75, coach Sandro Dell’Agnello commenta così la prestazione dei suoi ragazzi che chiudono il girone d’andata con 26 punti, a più 4 sulla seconda in classifica Faenza. Intanto si conosce il nome dell’avversaria dei reatini ai quarti di Coppa Italia: sarà la Luiss Roma a far visita al PalaSojourner al Real Sebastiani Rieti. La prossima gara di campionato valevole per la prima giornata di ritorno sarà sabato prossimo (21 gennaio) alle 20 contro Fiorenzuola al PalaSojourner.

Le dichiarazioni post gara

«Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi questa gara – spiega il tecnico amaranto celeste - ma poi ci siamo rimessi in carreggiata e tutti hanno dato il loro contributo. Così facendo abbiamo reso facile questo match e va benissimo così. Abbiamo chiuso questo girone d’andata ed il bilancio è ottimo. Una sola sconfitta e siamo l’unica squadra in Serie B ad aver raccolto così tanti punti, questo ci rende molto soddisfatti. L’avversario di Coppa sarà la Luiss, una squadra tra le più in forma del campionato. Prima però avremo l’impegno di sabato con Fiorenzuola e dobbiamo concentrarci su quello».