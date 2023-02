Real Sebastiani non brilla ma espugna Imola. Dell'Agnello: «Bene il carattere ma serve giocare meglio»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti conferma il percorso netto del 2023 vincendo anche in trasferta contro la Virtus Imola 75-80. Dopo il sofferto successo arrivato dopo un over-time il coach amaranto celeste Sandro Dell’Agnello commenta la prova dei suoi giocatori.

Le dichiarazioni

«Una gara difficilissima – spiega il tecnico livornese - grandi meriti vanno dati ad Imola. Noi siamo stati molto deficitari in attacco a volte perché il loro uso della zona ci ha costretto a ricorrere al tiro da tre molto più di quello che sono le nostre abitudini. La difesa nel terzo quarto è stata largamente insufficiente ma i nostri giocatori con grande carattere sono riusciti a girare la partita a nostro favore. In partite come queste, in cui patisci e non brilli, vincere soffrendo ti dà quella spinta che ti puoi portare dietro per lungo tempo. Non nego però che mi piacerebbe giocare meglio nell’arco dei 40′. Proveremo a migliorare questo aspetto».

La capolista Real Sebastiani torna settimana prossima al PalaSojourner per la sfida contro il Bakery Basket Piacenza.