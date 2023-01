Real Sebastiani, c'è soddisfazione per l'andata chiusa al primo posto. Foto. Dell'Agnello: «Vinta gara dura»

RIETI - Il coach del Real Sebastiani Rieti, Sandro Dell’Agnello analizza la partita contro l’Andrea Costa Imola, una gara dura e difficile, contrassegnata dalle basse percentuali al tiro e da un gioco spezzettato e poco fluida da parte di entrambe le squadre.

Le dichiarazioni

«Qui a Rieti abbiamo spesso giocato bene – spiega il tecnico del Rsr – oggi sicuramente la gara non è stata bella ma va considerato che in campo c’erano le due migliori difese del girone. Loro ci hanno messo in difficoltà anche per il loro quintetto atipico, senza veri e propri lunghi di ruolo e con la nostra fisicità abbiamo sofferto alcune situazioni, soprattutto da sotto canestro. Tutti i ragazzi scesi in campo hanno dato il massimo. Si sono sentite le assenze di due giocatori offensivamente importanti come Spanghero e Contento: riguardo i loro infortuni come sappiamo Spanghero ha terminato la stagione, mentre Contento dovrebbe tornare ad allenarsi martedì. Sui nuovi arrivati, Mazzotti è arrivato da pochissimi giorni e non ha avuto neanche il tempo di inserirsi, Pagani ho provato a metterlo ma ha avuto diverse difficoltà dovute soprattutto al loro quintetto. Vista la situazione che stiamo vivendo Piazza sta facendo gli straordinari viste le assenze dei due creatori di gioco principali, oggi non ha avuto una serata felice al tiro ma il suo apporto è sempre fondamentale». Il coach commenta poi il cammino della squadra che terminerà matematicamente il girone d’andata in testa al girone C: «Dobbiamo essere assolutamente soddisfatti di quello fatto finora. Abbiamo una sola sconfitta dopo quattordici giornate e siamo il miglior attacco e la miglior difesa. Tutto questo è il frutto di quanto di buono facciamo in allenamento».

Domenica si chiude il girone d’andata col Real Sebastiani che farà visita alla Tigers Cesena (palla due alle 18).