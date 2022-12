Real Sebastiani a +4 sulle rivali. Dell'Agnello: «Si poteva fare meglio, ora confermarci a Senigallia». Foto

RIETI - Il coach del Rsr Sandro Dell’Agnello in Sala stampa analizza la gara vittoriosa su Firenze (81-64) che vale il primo posto in solitaria con 4 punti sulle seconde (Fabriano sconfitta ad Ancona e Faenza vittoriosa a Piacenza).

Le dichiarazioni del coach Sandro Dell'Agnello

«Avremmo potuto fare qualcosa di meglio, viste le loro pesanti assenze, anche se a dire il vero anche a noi mancava Spanghero. Potevamo sicuramente marcare meglio i loro tiratori. Detto questo bisogna dire che abbiamo fatto una settimana fantastica con tre vittorie su tre e credo che il risultato di Faenza di oggi che ha vinto di trenta punti in trasferta dia valore a ciò che abbiamo fatto. Nella mia carriera le più grandi fregature le ho prese in partite del genere, contro squadre a cui mancavano i giocatori migliori, dobbiamo essere felici. Adesso siamo primi da soli e dobbiamo soltanto guardare a noi stessi, siamo padroni del nostro destino”. Il tecnico livornese fa poi il punto sugli infortunati: “E’ stata una settimana sotto questo punto di vista abbastanza sfortunata. Siamo preoccupati dall’infortunio di Spanghero che in settimana farà delle visite specialistiche. Matrone ha subito un colpo esattamente nel punto in cui aveva già dolore, non era al meglio ma ha voluto esserci a tutti i costi così come Contento che ieri ha avuto un problema al ginocchio. Cercheremo di andare a Senigallia nelle nostre condizioni migliori per confermarci in trasferta visto che fuori casa ancora non abbiamo perso. Non sarà facile, nulla è mai scontato».

Domenica prossima (palla a due alle 18) ultima gara dell’anno per il Real Sebastiani con la trasferta di Senigallia.