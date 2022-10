Real Sebastiani festeggia il bis. Foto. Dell'Agnello: «Match ben interpretato»

RIETI - Un soddisfatto, e non poteva essere diversamente dopo la prova maiuscola del Real Sebastinai Rieti, Sandro Dell’Agnello analizza la gara contro il San Miniato vinta largamente dai suoi ragazzi.

Le dichiarazioni del coach

«Abbiamo interpretato bene la partita senza grossi sbandamenti – spiega coach Dell’Agnello - nel secondo tempo siamo anche cresciuti. Tutti hanno dato il loro contributo, dispiace solo per Simone Tomasini che ha sentito qualcosa all’adduttore. Della squadra vista oggi c’è solo da essere contenti. Stiamo lavorando durante la settima sui dettagli e dobbiamo continuare a farlo per evitare sbavature soprattutto in difesa. I giovani ci stanno dando una grossa mano, ho tra le mani un gruppo numeroso e questo è solo merito della società. Fortunatamente comincerà a breve l’under 20 e i ragazzi troveranno sfogo giocando di più, se lo meritano. Quando si costruisce una squadra si cerca di andare tutti nella stessa direzione con compattezza. Ci stiamo lavorando, siamo ancora ai primi di ottobre quindi non mi illudo, so che durante l’anno ci saranno degli alti e bassi ma per ora il campo ci dice che la strada intrapresa sia quella giusta. Ci tenevamo alla prima partita di campionato in casa soprattutto per i tifosi che non saranno in migliaia ma si sentono come se lo fossero, ci hanno aiutato tanto».

Appuntamento per la prossima gara sabato 15 ottobre nella trasferta in Emilia contro Ozzano (palla a due alle 20.30).