Real Sebastiani, la gioia di Dell'Agnello: «Complimenti a tutti». Ora a Ferrara per l'assalto all'A2

RIETI - Dopo la vittoria in gara 4 per 68-70 che chiude la serie della finale (tabellone 3) contro Faenza (3-1), arriva il commento di coach Sandro Dell’Agnello, il quale non può che essere soddisfatto del lavoro dei suoi ragazzi: il Real Sebastiani conquista così l’accesso alla poule promozione che si giocherà dal 16 al 18 giugno alla “Giuseppe Bondi Arena” di Ferrara. In quei tre giorni verranno fuori i nomi delle due squadre promosse in Serie A2.

Le dichiarazioni post gara

«Complimenti enormi ai nostri ragazzi – dice il coach – siamo stati molto bravi. Faenza è una squadra molto, molto forte. Noi ci eravamo complicati per i primi cinque minuti di gara 1, poi siamo andati a vincere tre partite di fila. Abbiamo un grande merito: Faenza ha fatto per tutto l’anno 85 punti di media a partita, nella serie con noi ne ha fatti 69. Tutto sommato penso che abbiamo meritato di passare il turno. Siamo molto felici»..