Real Sebastiani festeggia un altro successo. Foto. Dell'Agnello: «Ora preparare al top la Coppa»

RIETI - Dopo la vittoria numero 20, quella conquistata nel pomeriggio sulla Use Computer Gross Empoli che consolida il primato del Real Sebastiani Rieti, arriva l’analisi del coach Sandro Dell’Agnello.

Le dichiarazioni

«In sede di pre-partita potevamo aspettarci una partita più semplice – spiega il tecnico livornese – c’è da dire che siamo in una settimana particolare come quella che porta alla Coppa Italia. Abbiamo dato loro fiducia nel primo quarto concedendo troppi rimbalzi in attacco, la gara è diventata complicata di conseguenza. Abbiamo comunque fatto il nostro dovere guardando la gara a 360 gradi. Il mio intento era di non pensare alle Final 4, ma poi dati alla mano la classifica ci permetteva di affrontare questa gara in maniera differente. Empoli è stata brava, ci ha messo in difficoltà. Nonostante avessimo preparato esclusivamente questa partita, la testa è andata un po’ per conto suo. Adesso ci confronteremo in una competizione importante con le migliori squadre di Serie B. Come dice il presidente, abbiamo tutte il 25 percento di possibilità di vincere a testa. Lavoreremo al meglio per aumentare le nostre possibilità».

Dopo le Final four di Coppa Italia nel prossimo weekend a Busto Arsizio il campionato torna domenica 18 marzo col Real Sebastinai impegnato in trasferta a Fabriano contro l’unica squadra che in questo campionato è finora riuscita ad avere la meglio sulla corazzata reatina.