Real Sebastiani ko, Dell'Agnello: «Da tre 4/32, non si può vincere se non si fa canestro»

RIETI - Coach Sandro Dell’Agnello, in sala stampa, al termine della sconfitta nella finale di Coppa Italia contro Orzinuovi (45 -66) commenta così, a caldo, la prestazione della sua squadra.

«Orzinuovi ha certamente meritato di vincere la coppa - spiega il coach- ha giocato meglio di noi. E’ stata una partita tra due squadre che non lasciano spazi in campo. Sia noi che loro siamo con difese organizzate e aggressive. Il problema nostro è stato di trovarci un muro davanti come del resto hanno trovato mediamente loro è che noi non abbiamo fatto canestro. E’ stata una giornata no, anche per merito di Orzinuovi, noi abbiamo sbagliato anche tiri aperti abbiamo fatto 4 su 32 da tre punti e questo spiega molte cose. Alla fine del terzo quarto eravamo tornati miracolosamente sul meno 4 grazie al nostro sforzo difensivo ma poi è arrivato il quarto quarto. Questo sport si chiama pallacanestro e se non fai canestro fai molta fatica. Abbiamo perso con un bello scarto una partita finita con punteggio bassissimo. Per noi è stata una giornata davvero difficile anche sicuramente per merito di Orzinuovi. Non dimentichiamo che queste due squadre sono quelle che hanno il miglior record di tutta la B loro hanno perso 3 partite finora noi solo una. Nessuno come noi. Per noi - conclude coach Dell’Agnello che non accampa scusanti - è stata una gara negativa. Abbiamo perso una brutta partita e in questa brutta gara loro sono stati più bravi di noi, hanno vinto e hanno meritato».