Il Real Sebastiani ufficializza l'ingaggio di Raucci: «Carico al massimo per questa nuova avventura»

RIETI - Ufficializzato il primo rinforzo del Real Sebastiani Rieti. Davide Raucci, ala classe 1990, ha firmato il contratto che lo legherà agli amarantocelesti fino al 30 giugno 2024. Raucci vestirà la maglia numero 24.

Giocatore che conosce bene la categoria, Raucci ha calcato i campi di A2 con la Fortitudo Bologna, la Virtus Roma, Cassino e Latina prima di essere allenato da coach Rossi. Il nuovo tecnico del Real Sebastiani ha infatti già avuto modo di allenarlo in quel di Scafati nell’anno della vittoria del campionato di A2, anno in cui Raucci ha dovuto fare i conti con l’infortunio al collaterale che lo ha tenuto lontano dai campi a lungo. La scorsa stagione ha vestito la maglia di Chiusi in A2, con cui ha raggiunto il primo turno di playoff chiudendo l’anno con 6.7 punti di media.

Le prime parole di Raucci

«Sono carichissimo per questa nuova avventura – dice Raucci - ho già parlato con Ale Rossi, che ho incrociato a Scafati, mi ha introdotto a quello che è e sarà il progetto della Rsr. Seguo con interesse la Sebastiani da un paio di stagioni e sono contento che la Società abbia puntato su di me per consolidarsi in A2. Non vedo l’ora di cominciare».