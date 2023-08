Real Sebastiani, nell'Urania Milano c'è l'ex Npc Davide Bonacini: «Pubblico frizzante, a Rieti sarà dura»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti lungo il cammino di questo rinnovato campionato di A2, incontrerà spesso diversi volti noti nel panorama cestistico di Rieti. Uno di questi è Davide Bonacini, playmaker che ha vestito lo scorso anno la casacca della Npc Rieti e che quest’anno tornerà al PalaSojourner, da avversario del Real Sebastiani, con quella della sua nuova squadra, ovvero l’Urania Milano.

Le parole di Bonacini

Il playmaker ex Npc parla così della sua nuova avventura all’Urania Milano: «Sono arrivato in una squadra competitiva – spiega Bonacini – c’è un gran bell’ambiente, con un ottimo gruppo di italiani e una delle migliori coppie di Usa del campionato a mio avviso. Quest'anno in A2 ci sono diverse squadre con roster importanti, costruite per salire alle quali sarà difficile tenere testa, ma noi ci stiamo preparando al meglio per questa stagione, possiamo toglierci grandi soddisfazioni». L’esperto regista si concentra poi sulla nuova formula del campionato: «Personalmente mi piacciono i cambiamenti che si stanno facendo, sono tutte riforme mirate alla formazione di un campionato sempre più competitivo, più simile alla A2 di una dozzina di anni fa. Questo comporta l’innalzamento del livello da parte di tutte le squadre. Di conseguenza sarà fondamentale durante l’anno sbagliare poco, soprattutto nelle partite in casa, e non abbassare mai la guardia».

Bonacini si concentra poi su Rieti, parlando prima del nuovo Rsr e poi ricordando l’ambiente che ha assaporato sia da avversario in passato che lo scorso anno da giocatore sponda Npc: «Il Real Sebastiani è una società sicuramente ambiziosa – dice Bonacini - lo dimostra il roster che ha formato con italiani di esperienza e una coppia di americani non da poco.

Nonostante la formazione di due squadre diverse, Rieti resta, come è sempre stato, un campo caldo con un pubblico frizzante al seguito, l’ho assaporato lo scorso anno da giocatore della Npc e negli anni passati da avversario. Quando vai a giocare al PalaSojourner sai già che la partita dovrai sudartela».

Urania Milano

La squadra milanese ha chiuso la scorsa stagione regolare al settimo posto, qualificandosi prima alla seconda fase e poi ai playoff, dai quali è uscita sconfitta ai quarti di finale contro Torino.

Il roster

Dopo la buona stagione appena conclusa, sono cinque i giocatori riconfermati nel roster dei Wildcats: punti fermi il play Andrea Amato (oltre 13 punti di media nella scorsa stagione), l’esterno Matteo Montano e la guardia statunitense Giddy Potts, giocatore con 17 punti di media ad allacciata di scarpe nella passata stagione. Restano con l’Urania anche la giovane ala Matteo Cavallero e il lungo Giorgio Piunti, buon rimpiazzo del nuovo centro Usa Gerald Beverly, in passato a Brescia e Udine. Altri nuovi volti sono quelli di Giovanni Severini e dell’ex San Severo Ion Lupusor, che occuperanno i ruoli di ali titolari, e, come già detto, del playmaker ex Npc Davide Bonacini.

Gli incroci

Bonacini e compagni verranno al PalaSojourner in occasione della settima giornata di campionato, in programma il primo novembre, mentre il ritorno all’Allianz Cloud di Milano (ex PalaLido) sarà nel turno del 6 gennaio.