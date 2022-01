Real Sebastiani: 4 positivi e 4 in quarantena, rinviata la gara con Jesi, sarà chiesto il rinvio del derby

RIETI - Il Real Sebastiani comunica che, in seguito al riscontro di positività a tampone, effettuato venerdì dalla società per screening, di due giocatori nel team della squadra (Mario Ghersetti e Lorenzo Piccin), la Ausl di Rieti ha disposto il provvedimento di quarantena, in base all’ordinanza Ministeriale del 30/12/2021, per i seguenti atleti:

Piazza Alessandro;

Loschi Federico:

Okiljevic Zdravko;

Tchintcharauli Roman

Finelli Alessandro (Allenatore)

La quarantena terminerà il giorno 12/01/2022 in seguito all’effettuazione di Tampone SARS-CoV-2 negativo. Si specifica, inoltre, che il periodo di quarantena descritto è relativo agli attuali dati epidemiologici ed è suscettibile a modifiche in base agli eventi e ai dati di laboratorio del caso.

Va aggiunto, inoltre, che allo stato attuale, gli atleti positivi al SARS-CoV-2 sono in totale quattro: oltre ai due sopracitati, infatti, restano in quarantena Nicolas Stanic e Alberto Chiumenti.

Di conseguenza, la Fip, prontamente chiamata in causa e informata dell’evoluzione dei fatti, ha stabilito che “la gara AURORA BASKET JESI – REAL SEBASTIANI RIETI del 9 gennaio p.v. è rinviata a data da destinarsi” invitando le due società a concordare la data di recupero.

Si comunica, sin d’ora, che in virtù di tale situazione e visti i tempi riferiti alla quarantena domiciliare dei tesserati che sono venuti, inevitabilmente, a contatto con i positivi, si chiederà il rinvio della gara di mercoledì 12/01/2022 tra RSR e Npc Rieti.