Il Rsr ai tifosi: «Grazie per il sostegno. I mancati saluti e ringraziamenti? Ci scusiamo noi per chi non li ha fatti»

RIETI - All’indomani della sconfitta in finale di Coppa Italia di Serie B contro Orzinuovi (45-66) arriva il messaggio del patron del Real Sebastiani Roberto Pietropaoli indirizzato ai tifosi della società amaranto celeste giunti fino a Busto Arsizio per sostenere i ragazzi allenati da coach Sandro Dell'Agnello.

Il messaggio

«La proprietà della SSD Real Sebastiani Rieti Srl, nella persona di Roberto Pietropaoli, ringrazia affettuosamente tutti i tifosi reatini che tra sabato e domenica scorsi, hanno manifestato vicinanza e sostegno alla squadra e allo staff nella due giorni di Busto Arsizio, in occasione delle Final Four di Coppa Italia. Non è andata come speravamo, onore a Orzinuovi per il conseguimento della Coppa Italia, ma riportare a casa il trofeo riservato ai vincitori sarebbe stato il giusto riconoscimento per chi, con passione e attaccamento ai colori e alla storia della Sebastiani, ha messo da parte tutto il resto pur di starci accanto, nonostante gli oltre cinquecento chilometri che dividono Rieti dalla E-Work Arena.

Dispiace, altresì, aver constatato dai commenti di chi era presente sulle tribune del palazzetto dello sport lombardo, di mancati saluti e ringraziamenti da parte di nostri tesserati al termine della gara.

Ci scusiamo noi per loro, perché non è un atteggiamento che rientra nei canoni della nostra cultura etico-sportiva, invitando comunque la tifoseria a rimanere accanto a squadra e staff tecnico-dirigenziale da qui alla fine della stagione, che ha ancora tanto da dire e, si spera, da dare.

Un abbraccio a tutti e sempre FORZA SEBASTIANI!»