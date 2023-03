Real Sebastiani irriconoscibile, la Coppa Italia va a Orzinuovi: 45-66. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti cade male sul più bello. La Coppa Italia di Serie B va a Orzinuovi che vince 45-66 in finale contro gli amarantocelesti.

Irriconoscibile la squadra di coach Sandro Dell’Agnello soprattutto nella metà campo offensiva (4/32 da tre e 13/32 da due). Rieti nonostante pessime percentuali arriva all’ultimo quarto ancora in partita (sul 42-46) ma poi è buio pesto: nessun canestro dal campo per la capolista del girone C e parziale di 3-20. La finale di Coppa per il Real è una maledizione: seconda sconfitta in tre anni nell’atto conclusivo della manifestazione. Primo successo storico nella competizione per Orzinuovi che bissa quello in Supercoppa di inizio stagione. Mvp Trapani, Alessandrini miglior Under.

La gara

Prima della palla a due un minuto di raccoglimento per le vittime del naufragio di Cutro.

Primo quarto

Inizio non semplice per Rieti che soffre le penetrazioni di Trapani (2-6). Continuano le difficoltà al tiro e dopo il canestro in contropiede di Contento (7-8) Orzinuovi prova ad allungare con Gasparin e Carnevale: sul 7-13 a meno di 4 minuti dal termine coach Dell’Agnello chiama il primo time-out della finale. Rieti fatica in entrambe le metà campo, a livello di energia sicuramente meglio Orzinuovi in avvio (lotta a rimbalzo dominata 14 a 7) che chiude avanti il primo quarto con la tripla a fil di sirena di Trapani del 20-11.

Secondo quarto

Dopo il vantaggio in doppia cifra di Orzinuovi (11-22) coach Dell’Agnello piazza i suoi a zona e rosicchia qualche punto: nonostante molti errori dei reatini al tiro, parziale di 6-0 chiuso dal contropiede di Contento e time-out chiamato da Calvani sul 17-22. L’antisportivo di Tomasini regala per fortuna di Rieti solo un punto ai lombardi. La Sebastiani riesce a sbloccarsi finalmente da tre con Piazza e Paesano e si porta a un possesso di distanza (23-25). Magata difensiva di Piazza che sfila palla ad Alessandrini e si guadagna un antisportivo del lungo avversario: due su due e meno 1 (29-30). Trapani in sottomano manda le squadre all’intervallo lungo sul 29-32.

Terzo quarto

Il parziale di quarto dopo quattro minuti è di 0-3 per Orzinuovi e descrive abbastanza bene il lavoro di Rieti: bene in difesa ma confusionaria in attacco. Quando il cronometro segna 4 minuti e 45 secondi, il Real deve ancora sbloccarsi in attacco: una Rieti irriconoscibile è richiamata al time-out da Dell’Agnello sul 29-38. Due triple consecutive di Leonzio e Alessandrini portano Orzinuovi sul 33-44. Rieti tocca la quota delle 20 triple sbagliate, ma Orzinuovi non riesce a chiudere definitivamente la gara. Rieti con un 7-0 di parziale firmato Contento e Ceparano si trova in un amen sul 42-46 con cui si chiude il terzo periodo.

Ultimo quarto

Rieti continua a litigare con i ferri dell’E-Work Arena e dopo tre minuti e mezzo è ancora a secco con Orzinuovi che vola sul più 10 con la schiacciata di Planezio (42-52). Orzinuovi vede la linea del traguardo con il break di Leonzio per il 44-59 e con Rieti ancora a secco dal campo dopo sei minuti. Nervi tesi nel finale, tecnico a Contento e a Calvani. Rieti getta la spugna: la Coppa Italia va a Orzinuovi che vince 45-66.

I tabellini

Real Sebastiani Rieti – Pallacanestro Orzinuovi 45-66

Parziali: 11-20; 18-12; 13-14; 3-20

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Piazza, Contento, Tomasini, Chinellato, Pagani

Pallacanestro Orzinuovi: Trapani, Planezio, Da Campo, Alessandrini, Gasparin

Real Sebastiani Rieti: Tomasini 4, Paesano 11, Contento 7, Piccin, Chinellato 7, Mazzotti, Piazza 10, Ceparano 4, Pagani, Leonetti, Frattoni, Bushati 2. All. Dell’Agnello

Pallacanestro Orzinuovi: Agbamu 2, Da Campo 6, Alessandrini 9, Trapani 17, Planezio, Gasparin 11, Procacci, Ponziani 8, Carnevale, Leonzio 12. All. Calvani

Arbitri: Vladislav Doronin di Perugia e Antonio Giunta di Ragusa