Il Real Sebastiani conquista la finale di Coppa Italia: Faenza ko 74-72. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti è la prima finalista della Coppa Italia di Serie B. La squadra di coach Sandro Dell’Agnello batte in volata Faenza 74-72, dopo un finale per cuori forti come successo in regular season.

Una gara complicata per l’alta fisicità e le basse percentuali di entrambe le squadre. Nel finale la decide ancora Tomasini (12 punti per lui) con la tripla decisiva. Ottimo Piccin (14 punti) decisivo nel finale così come Bushati (11 punti). Bene Paesano nel primo tempo (12 punti). Rieti incontrerà in finale la vincente di Vigevano – Orzinuovi.

La gara

Prima della palla due osservato un minuto di raccoglimento per le vittime del naufragio di Cutro.

Primo quarto

Tomasini prende subito in mano l’attacco reatino e firma il primo break amaranto celeste: tre penetrazioni della guardia di Rieti valgono il 9-4 che porta coach Garelli al primo time-out al 5’. Rientra Faenza che sotto canestro crea qualche problema al Rsr: il canestro di Poggi dopo il rimbalzo in attacco (12-11) porta coach Dell’Agnello a richiamare l’attenzione dei suoi con un time-out. Un Paesano dominante in uscita dalla panchina ridà margine di vantaggio a Rieti: il lungo amaranto celeste mette a segno 10 punti (4/4 dal campo nel primo quarto) e porta i suoi sul 21-14 alla fine della prima frazione.

Secondo quarto

Paesano segna il più 9 (23-14) prima della reazione faentina che si sblocca con Castellino dalla lunga distanza: Aromando porta i suoi a un possesso di distanza (25-22). Rieti litiga con i ferri dell’E-Work Arena (4/14 da due nel quarto) ma Faenza non ne approfitta. A 50 secondi dal termine “gol” di Bushati che segna la prima tripla di giornata per i reatini (1/8 nei primi due quarti) prima della schiacciata in contropiede di Chinellato per il 35-26. Ingenuità di Ceparano che regala due liberi a Castellino e a fil di sirena Petrucci non perdona con la conclusione dalla distanza: Faenza accorcia e si va negli spogliatoi sul 35-31.

Terzo quarto

Rieti si spegne e concede sempre più terreno a Faenza che rientra sfruttando le pessime percentuali al tiro della Sebastiani: tripla di Petrucci e liberi di Aromando che valgono il sorpasso faentino (39-40) al 5’. Dell’Agnello è costretto a chiamare time-out sul 41-44. Al rientro in campo gara veloce con le due squadre che si rispondono colpo su colpo: tripla del pareggio di Ceparano, Rieti va anche sul più 5 con Bushati ma Petrucci punisce ancora dall’arco con la tripla del 56-54 a fil di sirena.

Ultimo quarto

Rieti mette il muso avanti con la tripla di Bushati ma non riesce ad allungare in maniera decisiva. Piccin con un paio di triple pesanti manda gli amaranto celesti prima sul più 7 e poi sul più 6 (67-61) ma Faenza riesce sempre a resistere e a riportarsi sotto: tripla di Pastore per il 67-65 a tre minuti dalla fine. Tanti, troppi errori da ambo le parti e si arriva a un minuto dalla fine sullo stesso punteggio con Poggi in lunetta: uno su due e a rimbalzo fischiata un’infrazione di passi molto dubbia di Tomasini. Tecnico per la panchina di Rieti e pareggio a quota 67 con possesso ancora a Faenza. Poggi va di nuovo in lunetta e firma il sorpasso (67-69). Contento si guadagna tre tiri liberi: è 70-69 per Rieti. Poggi va ancora in lunetta per il contro sorpasso (70-71). Contento apre in angolo per la tripla di pura classe di Tomasini per il 73-71. Faenza sbaglia, Piccin va in lunetta a 10 secondi dal termine, fa uno su due (74-71) e per non rischiare manda in lunetta Pastore: l'ex Npc segna il primo, sbaglia appositamente il secondo e gli arbitri fischiano una palla contesa con la freccia che premia Faenza a 3 secondi dalla fine sul 74-72. Coach Garelli disegna la rimessa, Siberna prova il miracolo ma la gran difesa di Rieti vale la vittoria: il Real Sebastiani vola in finale.



I tabellini

Real Sebastiani Rieti – Raggis-olaris Faenza 74-72

Parziali: 21-14; 14-17; 21-23; 18-18

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Bushati, Tomasini, Piccin, Chinellato, Matrone

Raggisolaris Faenza: Vico, Pastore, Voltolini, Aromando, Petrucci

Real Sebastiani Rieti: Tomasini 12, Paesano 12, Contento 7, Piccin 14, Valente, Chinellato 12, Mazzotti, Matrone 2, Piazza, Ceparano 4, Frattoni, Bushati 11. All. Dell’Agnello

Raggisolaris Faenza: Bandini, Siberna 6, Vico 8, Poggi 13, Castellino 6, Voltolini 5, Petrucci 15, Morciano, Aromando 13, Pastore 6, Belmonte, Nkot Nkot. All. Garelli

Arbitri: Giuseppe Vastarella di Milano e Michele Melai di Calcinaia (PI)