Real Sebastiani, parte l'assalto alla Coppa Italia: Faenza il primo ostacolo

RIETI - Al via domani le Final 4 di Coppa Italia di Serie B all’E-Work Arena di Busto Arsizio. Ad aprire le danze la capolista del girone C, il Real Sebastiani Rieti, che sfiderà in semifinale Faenza, squadra seconda nello stesso girone. A dicembre la gara di campionato giocata sul campo dei romagnoli finì 80-82 per Rieti grazie al buzzer beater di Tomasini. Domani la gara vale il pass per la finalissima che si giocherà domenica alle 16 sempre a Busto Arsizio.

Gli avversari

Faenza è al momento seconda in classifica nel girone C a 34 punti, dietro soltanto il Real Sebastiani. I romagnoli per arrivare a Busto Arsizio hanno dovuto battere fuori casa la capolista del girone D, Ruvo di Puglia. Dalla loro i faentini hanno un allenatore di assoluta esperienza per la competizione: coach Garelli ha infatti alzato al cielo ben tre volte la Coppa Italia di Serie B. Il miglior realizzatore di Faenza è Aromando (terzo nel girone C con 16.3 punti di media conditi da quasi 9 rimbalzi) seguito dall’italo-argentino Vico, guardia da 12.2 punti di media e con due Coppa Italia di Serie B nel palmares. Bene sotto canestro anche Poggi (11.1 punti e 8.7 rimbalzi di media). A disposizione di coach Garelli anche l’ex Npc Pastore. Siberna, Voltolini e Petrucci completano il quintetto. A Busto Arsizio ci sarà solo il meglio di tutto il campionato di Serie B, il Real Sebastiani Rieti si giocherà le sue carte cercando di mantenere l’imbattibilità.

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Valente 14, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Blacks Faenza: Bandini 3, Siberna 5, Vico 6, Mazzagatti 8, Poggi 9, Castellino 10,Voltolini 11, Molinaro 12, Petrucci 13, Morciano 15, Aromando 16, Ragazzini 19, Pasore 21, Nkot Nkot 47. All. Garelli

Arbitri: Giuseppe Vastarella di Milano e Michele Melai di Calcinaia (PI)

Dove vederla

Oltre che sul solito Lnp Pass, la gara di domani sarà visibile su MsChannel, canale 814 di Sky.

Il programma delle final four

Sabato

ore 13

Real Sebastiani Rieti – Blacks Faenza

Ore 15.15

Elachem Vigevano – Agribertocchi Orzinuovi

Domenica alle 16 la Finale