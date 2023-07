Il fisioterapista Roberto Ciccotti, dalla Npc passa al Real Sebastiani: «Qui progetti importanti per il futuro»

RIETI - Sarà Roberto Ciccotti il nuovo fisioterapista del Real Sebastiani Rieti. L’annuncio era arrivato nella conferenza stampa di inizio stagione del patron Roberto Pietropaoli e ora è arrivato l’annuncio ufficiale del Rsr. Ciccotti, che a Rieti ha anche giocato in A e B1, è da anni un’istituzione nel campo fisioterapico a Rieti, a lungo al servizio delle società sportive come la Virtus Rieti e la Fc Rieti ed è reduce dalla lunga esperienza con la Npc Rieti. Un uomo di fiducia voluto fortemente dal coach Alessandro Rossi: Ciccotti è sempre stato al fianco di Rossi negli anni della sua esperienza a Rieti. Da quest’anno torneranno insieme nello staff del Real Sebastiani Rieti

Le parole di Ciccotti

«Sono felice di iniziare questa nuova avventura con una società che ha ambizioni e progetti importanti per il futuro – spiega entusiasta Ciccotti - ringrazio il patron Roberto Pietropaoli per avermi dato fiducia. Metterò il massimo impegno nel mio lavoro con la squadra e il team. Lavoreremo duro per ottenere i migliori risultati possibile e dare soddisfazione ai nostri tifosi».