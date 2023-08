Buona la prima per il Real Sebastiani, senza Hogue vince a Chieti 73-84. Rossi: «Bene lo spirito, approccio da rivedere»

RIETI - Prima uscita stagionale per il Real Sebastiani Rieti che vince 73-84 in trasferta contro Chieti, squadra che affronterà la prossima Serie B. I reatini, senza Dustin Hogue (tenuto fuori precauzionalmente a causa di un problema gastrointestinale) passano al PalaTrincalle con ben 6 giocatori in doppia cifra (top scorer Johnson e Raucci con 15 punti a testa). Gara tutto sommato equilibrata con l’allungo decisivo della squadra di capitan Spanghero (anche lui in doppia cifra) che arriva nel terzo quarto, chiuso avanti di 11 lunghezze. I prossimi impegni per la formazione di coach Rossi saranno mercoledì 30 agosto in trasferta contro Scafati e poi sabato prossimo per la prima in casa contro Napoli, altra squadra di A1, in occasione del “Memorial Riccardo Blasi”.

La gara

Rieti, guidata da Petrovic, chiude avanti la prima frazione 18-22. Il secondo quarto resta equilibrato, Chieti vince il secondo parziale ma Rieti mantiene il vantaggio all’intervallo lungo grazie anche a Raucci che mette a segno 10 dei suoi 15 punti. Nella ripresa il Real Sebastiani allunga grazie a un terzo quarto convincente: raggiunge la doppia cifra oltre a Raucci e Petrovic anche Johnson e gli amarantocelesti si presentano all’ultimo quarto con 11 punti di vantaggio (58-69). Negli ultimi dieci minuti Rieti va anche sul più 16 (63-79) e amministra il vantaggio fino alla sirena finale.

Il commento del coach Rossi

«Mi è piaciuto avere quasi tutti a disposizione in campo e disputare una partita che ci fa vedere le problematiche dopo dieci giorni di allenamento.

Spirito buonissimo della squadra dal punto di vista della coesione. Non bene l’approccio alla partita, troppo soft nei primi due quarti, atteggiamento che abbiamo cambiato nel terzo e quarto periodo. Porto a casa lo spirito della squadra e il senso di coesione sia in attacco che in difesa nel prendersi tutti le proprie responsabilità, dobbiamo lavorare su durezza e prontezza che devono essere sempre ai massimi livelli».

Tabellino

Chieti – Real Sebastiani 73-84

Parziali: 18-22; 22-21; 18-26; 15-15

Quintetti:

Real Sebsatiani Rieti: Nobile, Johnson, Sarto, Petrovic, Ancellotti

Chieti: Leonetti , Masciopinto , Del Testa 7, Reale 15, Berra 10, Maggio, Cena 5, Tiberti 19, Ciribeni 3, Paesano 10, Gelormini , Febbo. Coach: Daniele Aniello.

Real Sebastiani Rieti: Sarto 10, Frattoni, Petrovic 14, Piccin 2, Ancellotti 4, Johnson 15, Raucci 15, Italiano 11, Nobile 3, Spanghero 10. Coach: Alessandro Rossi.