Real Sebastiani, primo test a Chieti. Rossi: «Confermare le impressioni positive»

RIETI - Primo test amichevole per il Real Sebastiani Rieti oggi pomeriggio a Chieti. Dopo dieci giorni esatti dall’inizio della preparazione, la squadra di coach Alessandro Rossi scende in campo per la prima uscita. Alle 18 gli amarantocelesti affronteranno al PalaTricalle il Chieti Basket, squadra che il prossimo anno affronterà il campionato di Serie B1. Tanta curiosità intorno a tutti i nuovi, con gli americani arrivati da poco che avranno ancora tempo per inserirsi nei meccanismi della squadra e i tanti volti nuovi degli italiani. L’ingresso al palazzetto teatino sarà gratuito. Non sono previste dirette per chi non dovesse essere presente al PalaTrincalle.

Chieti

Gli abruzzesi, allenati dall’ex coach di Fabriano Daniele Aniello, sono una delle formazioni più quotate nel campionato di B1 con parecchi ex Rieti, sia Rsr che Npc, nel roster. La cabina di regia è divisa tra la conferma Thomas Reale e il play ex Sant’Antimo Roberto Maggio. L’ex Npc Del Testa forma insieme a Ciribeni, Berra e Masciopinto il pacchetto degli esterni. Il reparto lunghi vede ben tre ex Real Sebastiani, come Alessandro Paesano, Enzo Cena e il giovane Andrea Leonetti, e un altro ex Npc come Edoarto Tiberti. C’è un ex Chieti anche tra le fila del Real Sebastiani: ha giocato la scorsa stagione con la maglia dei teatini infatti il nuovo lungo amarantoceleste Andrea Ancellotti. Lo scrimmage di oggi pomeriggio sarà utile per cominciare a mettere benzina nelle gambe dei giocatori dopo i diversi giorni di preparazione.

Si apre una settimana intensa per il Real Sebastiani che nel giro di sette giorni affronterà tre amichevoli, una appunto oggi a Chieti e due contro formazioni di Serie A1 (mercoledì a Scafati e sabato al PalaSojourner contro Napoli).

Le dichiarazioni di coach Rossi

Il tecnico del Real Sebastiani Alessandro Rossi ha parlato così della amichevole di oggi pomeriggio: «Questa amichevole sarà utile per sviluppare i concetti su cui stiamo lavorando in attacco e in difesa da 10 giorni a questa parte – spiega Rossi - l’inserimento degli americani sta procedendo bene, il nostro obiettivo è metterli al pari con gli altri nel minor tempo possibile senza, però, prendersi rischi. Le impressioni sono positive. C’è grande partecipazione da parte di tutti. Il club è ambizioso e noi vogliamo cercare di rispondere presente con impegno e passione per cercare di riportare quanta più gente possibile al palazzo».

Così in campo

Chieti: Maggio, Reale, Ciribeni, Del Testa, Berra, Masciopinto, Cena, Leonetti, Tiberti, Paesano. All. Aniello

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Frattoni 7, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24 Italiano 31, Nobile 32. All. Rossi