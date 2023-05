Real Sebastiani chiude in scioltezza con Cesena: 88-65. Foto. Ora c'è Sant'Antimo ai playoff

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti chiude la stagione regolare al PalaSojourner con una vittoria contro Tigers Romagna (88-65). La gara, che non aveva ormai più valore per la classifica, ha visto la squadra reatina ruotare tutti gli effettivi, così come successo domenica scorsa ad Imola.

Torna in campo Matrone dopo il problema alla spalla e mette minuti nelle gambe in vista dei playoff. Strepitoso Mazzotti (23 punti con 8/10 da due e 2/2 da tre), doppia cifra anche per Contento (11) e Ceparano (13). Rieti affronterà al primo turno dei playoff Sant'Antimo, arrivata quarta nel Girone D.

Primo quarto

I ritmi in avvio sono bassi, così come è basso il punteggio. I primi 5 minuti vedono buoni spunti di Mazzotti e soprattutto il ritorno in campo di Matrone, che in vista dei playoff torna ad assaggiare il parquet dopo l’infortunio alla spalla. Per il lungo ex Fabriano sono 4 i punti nel primo quarto. Buone le iniziative anche di Frattoni: Rieti dopo dieci minuti è avanti 20-13.

Secondo quarto

Rieti trova subito la doppia cifra di vantaggio con Tomasini e Valente (24-13). A metà quarto la musica non cambia: Rieti si sblocca anche dalla lunga distanza con le triple di Frattoni e Contento per il 31-19. Imprecise le squadre nel finale di quarto, i Tigers rientrano guidati da Lovisotto ma il Real scappa nuovamente sul più 10 con Mazzotti (in doppia cifra già prima dell’intervallo lungo) e con Contento che appoggi al vetro a fil di sirena per il 39-29.

Terzo quarto

Rientra in campo sicuramente meglio la squadra ospite che guidata dal solito Lovisotto si porta sul meno 2 (42-40). La panchina del Rsr dà margine di vantaggio agli amarantocelesti: Frattoni, Ceparano e Valente portano i padroni di casa sul 53-44. Anche Ceparano va in doppia cifra grazie a due triple consecutive. La tripla di Mazzotti vale il quattordicesimo punto personale dell’ex Firenze. Il terzo quarto termina 64-55.

Quarto quarto

Anche capitan Piazza mette la sua firma con il gioco da tre che apre l’ultima frazione (67-55). Mazzotti continua un’eccellente prestazione al tiro, mentre Pagani firma il più 15 (77-62) a metà quarto. Mazzotti continua lo show personale con la tripla del più 20 (82-62). Campo anche per il giovane reatino Leonetti che va a segno nell’ultima azione della stagione regolare del Rsr: Rieti vince 88-65.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Tigers Romagna 88-65

Parziali: 20-13; 19-16; 25-26; 24-10

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Piazza, Contento, Mazzotti, Mastrangelo, Pagani

Tigers Romagna: Chiapparini, Bracci, Rossi, Lombardo, Lovisotto

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 4, Tomasini 4, Paesano 2, Contento 11, Valente 7, Mazzotti 23, Matrone 4, Piazza 3, Ceparano 13, Pagani 8, Frattoni 7. All. Dell’Agnello

Tigers Romagna: Lovisotto 18, Chiapparini 6, Sebrek 5, Favaretto 5, Bracci 2, Poggi, Rossi 14, Lombardo 13, Tamani 2. All. Conti

Arbitri: Adriano Fiore e Alfonso Procida (SA)