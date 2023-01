Il Real Sebastiani non conosce ostacoli: Tigers Cesena ko 45-75

RIETI - Vince anche l’ultima gara del girone d’andata il Real Sebastiani Rieti che al Palazzetto dello Sport di Cervia si impone contro i Tigers Cesena per 45-75. Partita dominata dai ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello che già nel primo quarto prendono il largo e indirizzano la gara. Cinque i giocatori reatini in doppia cifra: Mastrangelo top scorer dei suoi (15 punti), Tomasini e Chinellato 13 punti a testa, Matrone e Piccin chiudono con 10 punti. Ottima prova anche di Ceparano che chiude con una simil doppia doppia da 9 punti e 14 rimbalzi. Rieti chiude dunque il girone d’andata con 14 successi e una sola sconfitta e resta così solidamente al comando del girone C di Serie B.

Primo quarto

Partenza ad alti ritmi con un Lombardo ispiratissimo per i Tigers, autore di 8 punti in due minuti. Rieti però risponde colpo su colpo grazie a Tomasini, 6 punti e un assist per il giocatore di Treviglio e dopo due minuti e mezzo il punteggio è di 10-12. Rieti dilaga nella seconda metà del quarto grazie ad un ottima difesa, alle triple di Ceparano e Mastrangelo e ai numerosi viaggi in lunetta (8 liberi segnati nella prima frazione). Piccin ruba palla e vola in contropiede fissando il parziale sul 14-30.

Secondo quarto

Rieti rientra con l’atteggiamento sbagliato in campo, andando in bonus dopo un minuto e concedendo un parziale di 12-4 in favore dei Tigers guidati da Lombardo e Brighi (26-36). Coach Dell’Agnello richiama i suoi in panchina con un time-out a cinque minuti dal termine del quarto. Seconda metà di quarto totalmente differente con Rieti a segno tre volte dalla lunga distanza (una tripla a testa per Ceparano, Mastrangelo e Chinellato) ma soprattutto con un atteggiamento difensivo più consono. Contro break di 14-5 i favore di Rieti e squadre che vanno negli spogliatoi sul 31-50.

Terzo quarto

Terza frazione caratterizzata dalle basse percentuali al tiro da parte di entrambe le squadre, complici anche un’ottima fase difensiva reatina e il pressing tutto campo dei romagnoli. Tomasini, Chinellato e Matrone raggiungono la doppia cifra e consentono al Rsr di chiudere sul più 22 (38-60).

Ultimo quarto

Nell’ultimo periodo Rieti amministra il vantaggio facendo ruotare tutti gli effettivi. Esordio in maglia Rsr anche per Alessio Mazzotti. Anche Mastrangelo e Piccin raggiungono la doppia cifra personale. Rieti che chiude al meglio il girone d’andata dominando contro i Tigers Romagna: 45-75 il finale.

Il tabellino

Tigers Romagna – Real Sebastiani Rieti 45-75

Parziali: 14-30; 17-20; 7-10; 7-15

Quintetti

Tigers Romagna: Hidalgo, Brighi, Favaretto, Lombardo, Lovisotto

Real Sebastiani Rieti: Piazza, Tomasini, Chinellato, Ceparano, Pagani

Tigers Romagna: Brighi 7, Lovisotto 11, Stella, Chiapparini, Favaretto 4, Hidalgo 8, Bracci, Poggi, Rossi 1, Lombardo 14. All. Conti

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 15, Tomasini 13, Paesano 1, Piccin 10, Chinellato 13, Mazzotti, Matrone 10, Piazza, Ceparano 9, Pagani 4, Frattoni. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Acella di Corato e Palazzo di Campobasso