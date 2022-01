Il Real Sebastiani a caccia del riscatto contro Cesena, assente Ghersetti, rientra Ndoja

RIETI - Questa mattina allenamento di rifinitura al PalaSojourner per il Real Sebastiani che, in vista della sfida in programma domani contro i Tigers Cesena, recuperano sia il capitano Klaudio Ndoja, sia il playmaker Nicolas Stanic. Unico indisponibile Mario José Ghersetti, che ne avrà almeno per tre settimane.

Al termine della seduta, il tecnico Matteo Mattioli promosso head coach dopo l’esonero di Alex Finelli, si esprime così sul momento e sui prossimi avversari:

«Domenica dovremo dare tutto quello che abbiamo per portare a casa due punti essenziali per interrompere la mini-serie negativa fatta di due sconfitte consecutive, nonché per provare a risalire qualche posizione in classifica in attesa del derby di mercoledì. La squadra, dopo il ko di Jesi era evidentemente dispiaciuta per l’esonero di coach Finelli, ma allo contempo si è dimostrata propositiva e sensibile nel sostenere il mio operato e quello di Enrico Miluzzi, ai quali la società ha deciso, per ora, di affidare la guida tecnica. In questo momento, l’unica cosa da fare realmente è unirsi e ricompattarsi per uscire dalle difficoltà e solo con la condivisione e la serenità si può ritrovare la strada maestra. Cesena? Ci aspettiamo una partita tosta, esattamente come all’andata: loro hanno molto atletismo e altrettanta fisicità. Dovremo difendere forte, essere duri, resistere e fare il nostro gioco in attacco, mettendo da parte l’individualità privilegiando il collettivo. Mi preme però rivolgere un saluto e un ringraziamento ad Alex (Finelli, ndr) al quale devo tanto, perché quest’estate mi ci ha voluto lui qui e perché con lui ho imparato tantissimo».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: 1 Tchintcharauli, 3 Chiumenti, 8 Dieng, 7 Stanic, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 21 Piazza, 33 Okiljevic. All. Mattioli.

Tigers Cesena: 0 Bugatti, 1 Nwokoye, 3 Anumba, 8 Mascherpa, 10 Moretti, 11 Genovese, 24 Brighi, 12 Gallizzi, 13 Ndour, 15 Arnaut. All. Tassinari.

Arbitri: Fiore (Sa) e Manco (Na).

Le altre gare (II giornata di ritorno)

Senigallia - Kienergia

Giulianova - Jesi

Luiss - Ozzano

Teramo - Ancona

Imola - Roseto

Faenza - Rimini

Montegranaro - Civitanova

Classifica

Roseto 30 (16)

Kienergia Npc 24 (15)

Rimini 22 (14)

Real Sebastiani e Ancona 20 (15)

Imola 20 (16)

Ozzano 18 (15)

Senigallia 18 (16)

Cesena 14 (15)

Teramo 14 (16)

Faenza 12 (15)

Jesi 11 (15)

Luiss 10 (16)

Giulianova 6 (16)

Civitanova Marche 4 (15)

Sutor Montegranaro 2 (16)