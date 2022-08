Real Sebastiani, prima trasferta contro l'ostica San Miniato, il big match con Firenze alla XII. Il calendario

RIETI - La Lega Nazionale Pallacanestro ha pubblicato il calendario del campionato di serie B che, come preannunciato ieri, vedrà l’esordio del Real Sebastiani il 2 ottobre a Fiorenzuola. Per la prima in casa, il 9, verrà ospitata San Miniato. Quello che in teoria potrebbe essere il big match del girone contro Firenze dell’ex Klaudio Ndoja si giocherà l'11 dicembre a Rieti, alla XII giornata, mentre il ritorno è previsto 16 aprile. La regular season si concluderà in casa il 7 maggio ricevendo Cesena al PalaSojourner

Il calendario

I giornata (andata 2/10, ritorno 22/1) Fiorenzuola-Rsr

II giornata (andata 9/10, ritorno 29/1) Rsr-S. Miniato

III giornata (andata sab. 15/10, ritorno 5/2) Ozzano-Rsr

IV giornata (andata 23/10, ritorno 12/2) Rsr-Virtus Imola

V giornata (andata 30/10, ritorno 19/2) Piacenza-Rsr

VI giornata (andata 6/11, ritorno 26/2) Rsr-Ancona

VII giornata (andata sab. 12/11, ritorno 5/3) Empoli-Rsr

VIII giornata (andata 20/11, ritorno 19/3) Rsr-Fabriano

IX giornata (andata 20/11, ritorno 26/3) Rsr-Matelica

X giornata (andata 4/12, ritorno 2/4) Jesi-Rsr

XI giornata (andata 7/12, ritorno mer. 5/4) Faenza-Rsr

XII giornata (andata 11/12, ritorno 16/4) Rsr-Firenze

XIII giornata (andata 18/12, ritorno 23/4) Senigallia-Rsr

XIV giornata (andata 8/1, ritorno 30/4) Rsr-Andrea Costa Imola

XV giornata (andata 15/1, ritorno 7/5) Cesena-Rsr