Real Sebastiani tenta l'impresa contro Bologna. Rossi: «Bel test». Al PalaDozza attesi 200 reatini

RIETI - Manca sempre meno alla grande sfida della quinta giornata della fase a orologio di Serie A2 tra Fortitudo Bologna e Real Sebastiani Rieti. Una gara che con un grande fascino, per storia, tradizione, importanza e ambizioni delle due società. La squadra di coach Alessandro Rossi, ormai con la certezza dei playoff, punta alla quarta vittoria consecutiva per blindare il quarto posto e provare ad avvicinarsi alla terza posizione. Al PalaDozza attesi 200 reatini.

Gli avversari

La Fortitudo è al momento al secondo posto del girone Rosso, a 6 punti di distanza dalla capolista Forlì (ma con una gara in meno). Nella fase a orologio ha finora collezionato due vittorie (contro la Juvi Cremona in casa e contro Vigevano in trasferta) cadendo invece sul campo di Monferrato con un pesante 89-67. I bolognesi possono contare su un americano di livello assoluto come Mark Odgen, che sta viaggiando a 22 punti e 12 rimbalzi di media nella fase a orologio, miglior giocatore del campionato per queste due voci statistiche. Il lungo Freeman è l’altro americano, mentre il quintetto si completa con l’ex nazionale Pietro Aradori, l’esterno ex Forlì Riccardo Bolpin e in cabina di regia Alessandro Panni. Sulla via del rientro Matteo Fantinelli, che ha saltato le ultime due gare per un infortunio alla caviglia. Dalla panchina pronti a dare il loro contributo l’ex Npc Rieti Alberto Conti, allenato da coach Rossi sotto la sua gestione, il lungo Alessandro Morgillo, il giovane play Nicolò Giordano e il tiratore Luigi Sergio. Il fattore campo dei bolognesi non è di certo un segreto: al PalaDozza soltanto Verona è riuscita a battere la Fortitudo in questa stagione.

Le dichiarazioni pre-gara

Coach Alessandro Rossi presenta così la gara del PalaDozza: «Una partita di grande fascino e difficoltà. Giochiamo contro una squadra che per larghi tratti della stagione ha guidato il girone Rosso e che ha dimostrato, soprattutto in casa, durezza e disciplina. Sarà un bellissimo test, potremo fare una buona partita se supereremo insieme i momenti di difficoltà all'interno della gara. Il PalaDozza è un fattore, noi dovremo esser bravi ad isolarci e trovare energie all'interno del nostro gruppo. Ogni giocatore deve sapere che nel compagno o nello staff troverà sempre una fonte di energie. Vogliamo, infine, rendere onore alle persone che verranno a vederci da Rieti».



il lungo dei reatini Andrea Ancellotti parla così del match di domani: «Sarà una partita molto intensa, nel campo più caldo di tutta la Serie A2.

Loro sono un'ottima squadra, con un mix di talento ed esperienza, ed allenata molto bene. Noi dovremo cercare di pareggiare il loro livello di energia e di stare concentrati ed uniti per tutti i 40 minuti».

Per Bologna, il coach Attilio Caja introduce così la gara contro Rieti: «Senza l’apporto di tutta la squadra è difficile ottenere risultati importanti, vale in qualunque contesto e per qualsiasi obiettivo. Da diversi anni non allenavo in Serie A2, ho ritrovato un campionato di alto livello, ricco di giocatori e allenatori importanti. Nessuna partita può essere definita semplice, occorre sempre dare il 100% di sé stessi ed è quello che ci siamo ripromessi di fare quotidianamente, ricambiando tutto l'affetto che ci viene dato da un pubblico veramente incredibile. Tutto questo affetto ci spinge anche ad avere fortissime motivazioni, anche considerando che questo è il primo anno della nuova Società. Ho avuto modo di apprezzare tanti italiani di livello in questo torneo, è un campionato che permette di lavorare con obiettivi importanti, dando a ciascuno la giusta responsabilità».

Così in campo

Fortitudo Bologna: Giordano 0, Sergio 3, Aradori 4, Conti 5, Bolpin 9, Panni 11, Fantinelli 21, Freeman 33, Odgen 35, Morgillo 36, Taflaj 44. All. Caja

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Sanguinetti 5, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31, Spanghero 45. All. Rossi

Arbitri: Mauro Moretti di Marsciano (PG), Matteo Roiaz di Muggia (TS) e Nicolò Bertuccioli di Pesaro

Le altre gare della fase a orologio (V giornata)

Cento – Agrigento

Piacenza – Luiss Roma

Cividale – Latina

Verona – Urania Milano

Nardò – Monferrato Basket

Trieste – Treviglio

Udine – Juvi Cremona

Chiusi – Cantù

Orzinuovi – Trapani Shark

Rimini – Vigevano

Forlì – Torino

Classifica Girone Verde

Trapani Shark 46

Cantù 38

Torino 36

Real Sebastiani Rieti 32

Urania Milano 26

Juvi Cremona 24

Treviglio 22

Vigevano 20

Luiss Roma 18

Agrigento 12

Monferrato Basket 12

Latina 10