Real Sebastiani Rieti: scatta la vendita dei biglietti per la sfida di Supercoppa con la Luiss

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti, visto il Dpcm del 13 ottobre 2020 che dà la possibilità di assistere a un numero massimo di 200 spettatori per le manifestazioni sportive al chiuso salvo diverse disposizioni regionali, comunica l’apertura della vendita dei tagliandi per la partita di domenica 18 ottobre alle 18 contro la Luiss Roma valevole per la seconda giornata del girone M della Supercoppa Centenario Lnp.

I biglietti per la partita (180 per i reatini, 20 per gli ospiti), che si giocherà al PalaSport Ponte Grande di Ferentino, saranno prenotabili attraverso i canali social del club o inviando una mail all’indirizzo info@realsebastianirieti.it.

Nella prenotazione dovranno essere specificati i seguenti dati: Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e contatto telefonico dell’acquirente.

Il tagliando potrà essere ritirato da oggi 14 ottobre fino a venerdì 16 ottobre presso la sede operativa della Società in Via B. Cellini 103, con il seguente orario: 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00. Alla consegna come da normative vigenti sarà redatta l’autocertificazione da consegnare obbligatoriamente all’ingresso del PalaSport il giorno della gara.

Per qualsiasi informazione contattare l’indirizzo mail info@realsebastianirieti.it.

