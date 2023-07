Real Sebastiani, il coach ex Npc Andrea Ruggieri sarà l'assistente di Alessandro Rossi, manca solo l'ufficialità

RIETI - Manca solo l’ufficialità e Andrea Ruggieri sarà il nuovo assistant-coach del Real Sebastiani Rieti. Il giovane tecnico è ormai una presenza costante nel basket reatino e quest’anno cambierà sponda del Velino per affiancare un altro ex Npc, Alessandro Rossi, alla guida del Rsr al primo anno in A2. I due, giovanissimi, cominciarono a lavorare a Rieti sei anni fa, facendo entrambi da assistenti all’allora coach della Npc Rieti Luciano Nunzi e allenando squadre del settore giovanile. Dopo l’esonero di Nunzi, la squadra venne affidata a coach Alessandro Rossi con Ruggieri che rimase in qualità di assistente, ruolo ricoperto fino a quest’anno.

La scorsa stagione Ruggieri, infatti, l’ha cominciata sempre come assistente allenatore, questa volta al fianco di Ceccarelli, trovandosi poi nelle mani la squadra nella seconda fase del campionato.

Il capitolo con la Npc di Ruggieri sembra ormai ai titoli di coda e presto ritroverà al suo fianco coach Rossi, una vecchia conoscenza che con Rieti ha cominciato a farsi intravedere tra i grandi allenatori del panorama nazionale arrivando fino alla Serie A1 con Scafati e che quest’anno, così come Ruggieri, ha voglia di rilanciarsi.