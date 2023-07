Il Real Sebastiani ufficializza l'ingaggio del lungo Andrea Ancellotti: «Non vedo l'ora di difendere questi colori»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti ufficializza l’ingaggio del centro Andrea Ancellotti. Il lungo di 212 cm classe 1988 è il primo innesto sotto canestro degli amarantocelesti per la stagione 2023/24 di A2. Ancellotti cresce cestisticamente a Reggio Emilia. Gioca in A2 con Chieti e Treviso prima del salto nella massima serie italiana con Pesaro nel 2017. Due anni dopo torna in A2 con la maglia di Latina dove fa registrare 12 punti e quasi 8 rimbalzi di media a partita. L’anno seguente torna in A1 con Brescia e termina la stagione in A2 con Treviglio. Due anni fa l’esperienza a Chiusi con cui raggiunge la semifinale playoff in A2, mentre l’anno scorso a Chieti dove segna 10.4 punti e cattura 6.8 rimbalzi di media a partita. Ancellotti ritroverà nello spogliatoio Davide Raucci, suo compagno nella stagione a Latina.

Contratto fino al 30 giugno del 2024 per il lungo che ha scelto la maglia numero 21.

Le prime parole di Ancellotti

«Sono molto contento di difendere i colori della Real Sebastiani Rieti nella prossima stagione – spiega Ancellotti - sono carico e impaziente di iniziare quest’avventura».