Real Sebastiani, la gioia per il successo. Foto. Dell'Agnello: «Meriti nostri, complimenti ai ragazzi»

RIETI - Coach Sandro Dell’Agnello al termine della gara vinta in maniera netta contro Ancona entra in sala stampa con volto sereno ed analizza una partita che si era di fatto chiusa già alla fine del primo tempo quando le squadre erano andate all’intervallo lungo sul 59 a 34 per il Real Sebastiani Rieti. I padroni di casa concedono un 11–18 agli ospiti nel terzo quarto ma poi chiudono a cento punti grazie ad un quarto periodo di gioco sontuoso (30 – 10 il parziale),

L’analisi del coach Sandro Dell'Agnello

«Oggi non bisogna far altro che i complimenti ai nostri ragazzi, abbiamo dominato la gara sia in attacco che in difesa. In attacco siamo riusciti a far girare molto bene la palla, ne abbiamo sicuramente giovato. Ancona non è la squadra che abbiamo visto oggi, ma di fronte a una prestazione del genere chiunque avrebbe fatto fatica, è un grande merito nostro. Siamo solo a novembre, dobbiamo ancora lavorare perché la strada è ancora lunga».

Le dichiarazioni del coach di Ancona Coen

«È stata una gara indirizzata da un loro primo quarto fuori dalla norma. Abbiamo serie difficoltà nei numeri e con gli infortuni, compreso quello di Ciribeni. Facciamo fatica ad allenarci con così pochi elementi a disposizione».