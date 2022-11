Prova di forza del Real Sebastiani: Ancona travolta 100-62. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti vince la sesta gara consecutiva ed è sempre più al comando del girone C di Serie B. Battuta la Luciana Mosconi Ancona per 100-62 sul parquet del PalaSojourner.

Partita ben indirizzata per gli amaranto celesti grazie ad un primo quarto praticamente perfetto (38-12 dopo i primi dieci minuti). Cinque i reatini in doppia cifra, Contento miglior marcatore dell’incontro con 18 punti. Bene anche il rientrante Tomasini (12 punti).

Primo quarto

Torna Tomasini in quintetto per il Real, mancava dalla gara casalinga contro San Miniato. Ancona difende a zona ma l’attacco di Rieti parte bene: prima Spanghero sblocca la gara e poi Mastrangelo da sotto firma il 4-0. Tomasini e Matrone rispondono alla tripla di Panzini per il 10-4. Tomasini segna quattro punti in fila e poi serve Mastrangelo in angolo per la tripla del 17-7 con coach Coen costretto al time-out a quattro minuti dalla fine. Al rientro in campo un devastante Contento segna tre canestri in fila compresa la tripla del 27-7. La difesa reatina funziona così come l’attacco. Continua la splendida prestazione offensiva di Rieti con la tripla di Ceparano e il gioco da tre di Chinellato (35-9). Tripla di Ambrosin per Ancona a cui risponde puntuale un’altra tripla di Chinellato che fissa il parziale del primo quarto su un prorompente 38-12 in favore di Rieti.

Secondo quarto

Rieti continua a dominare a rimbalzo e segna con facilità da sotto. Okiljevic e Tomasini tengono aperto il parziale e portano il Rsr sul più trenta (42-12). Quattro di Toure provano a ridurre lo svantaggio di Ancona. La tripla di Contento e l’appoggio di Okiljevic ritoccano il massimo vantaggio (47-16). Tomasini supera la doppia cifra personale (51-20): saranno 12 i punti della guardia amaranto celeste a fine secondo quarto. Rieti complice il largo vantaggio concede piccoli parziali ad Ancona ma l’attacco risponde bene: tripla di Piazza che replica ad Ambrosin (54-25). Chinellato segna il piazzato prima del canestro da sotto di Ciribeni: il punteggio all’intervallo è di 59-34.

Terzo quarto

Quattro punti di Matrone in avvio di quarto per il 63-34. Ancona va in bonus dopo neanche tre minuti. L’attacco di Rieti si spegne per qualche minuto con i punti di Contento e Mastrangelo che arrivano solo dalla lunetta. Due triple in fila per la Luciana Mosconi con Carnovali e Piombini che accorciano sul 64-42. Bedin segna dopo il rimbalzo offensivo (66-44) e un furioso Dell’Agnello chiama il time-out per evitare cali d’attenzione. Altra tripla di Carnovali (66-47) e Rieti che fa fatica a trovare la via del canestro: il dato del tiro da tre nel quarto dei reatini recita 0/11. I reatini si sbloccano con il taglio di Chinellato servito da Contento (68-48) a due minuti dalla fine del quarto. I liberi di Toure portano lo svantaggio di Ancona sotto i venti punti (68-52). Canestro di Chinellato da sotto per il 70-52 con cui si concludono i primi trenta minuti.

Ultimo quarto

Real Sebastiani che fa pace con i ferri del PalaSojourner e nel giro di un minuto e mezzo segna tre triple, una a testa per Piazza, Contento e Ceparano (76-55). Canestro di Ceparano su assist no-look di Contento per l’81-55 e time-out Ancona. Due triple di un ispirato Piazza al rientro in campo prima della tripla di Panzini (87-58). Tre falli tecnici fischiati a metà quarto: il primo a Spanghero per simulazione, il secondo alla panchina di Ancona in seguito al quinto fallo di Bedin mentre il terzo ad Ambrosin, anche lui per “flopping”. Dalla lunetta Contento e Matrone segnano il 94-62. Okiljevic esce a due minuti dalla fine per un problema alla caviglia. Piccin segna il punto numero 100 per il Real Sebastiani. Finisce 100-62 per Rieti che vince la sesta partita consecutiva.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Luciana Mosconi Ancona

Parziali: 38-12; 21-22; 11-18; 30-10

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Spanghero, Tomasini, Piccin, Mastrangelo, Matrone

Luciana Mosconi Ancona: Panzini, Ciribeni, Carnovali, Ambrosin, Giombini

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 15, Tomasini 12, Contento 18, Piccin 2, Chinellato 16, Matrone 8, Piazza 12, Nuhanovic, Ceparano 8, Okiljevic 7, Spanghero 2. All. Dell’Agnello.

Luciana Mosconi Anona: Petrilli, Panzini 10, Piccionne, Carnovali 6, Calabrese 3, Bedin 4, Ciribeni 9, Toure 13, Ambrosin 6, Giombini 11. All. Coen

Arbitri: Vladislav Doronin di Perugia e Luca Ricci di Perugia