Real Sebastiani, allenamenti al via in attesa dei due americani. Foto

RIETI - Sono cominciati questa mattina gli allenamenti di preparazione del Real Sebastiani Rieti. La squadra amarantoceleste, che militerà nel Girone Verde del prossimo campionato di Serie A2, si è ritrovata alle 9 al Centro Sportivo Gudini per il primo allenamento stagionale.

Il lavoro di questa mattinata prevedeva una parte puramente atletica con un allenamento diretto dal nuovo preparatore Tommaso Rizzacasa. Presente al centro sportivo il roster del Rsr al completo, fatta eccezione per i due americani Jazz Johnson e Dustin Hogue attesi in città per lunedì prossimo. Capitan Marco Spanghero insieme ai confermati Lorenzo Piccin e il giovane Gianluca Frattoni hanno accolto a braccia aperte tutti gli innesti italiani al Gudini. Il preparatore atletico Tommaso Rizzacasa ha diretto l’allenamento, svolto in parte sul campo del Gudini e in parte a Casa Real, sotto gli occhi attenti di tutto lo staff tecnico, incluso il coach Alessandro Rossi che prenderà in mano la squadra oggi pomeriggio, alle 18, quando si passerà all’allenamento con palla sempre a Casa Real. Lì il tecnico partenopeo proverà già a dare la prima impronta alla sua nuova squadra.