Real Sebastiani, tutto pronto per il via agli allenamenti in attesa dei due americani

RIETI - È tutto pronto ormai, sta per cominciare ufficialmente la stagione del Real Sebastiani Rieti. Domani inizia la preparazione con i primi allenamenti e poi via per un mese intenso che vedrà la squadra di coach Alessandro Rossi affrontare 4 amichevoli di livello e i gironi di Supercoppa Lnp. A fine mese la presentazione ufficiale della squadra ai tifosi.

Il programma del precampionato

I giocatori e lo staff si riuniranno per la prima volta domani mattina (ore 9) al Gudini per svolgere il primo allenamento diretto dal nuovo preparatore atletico Tommaso Rizzacasa. La squadra si trasferirà poi nel pomeriggio a Casa Real, dove tornerà a prendere confidenza con la palla sotto la direzione del coach Alessandro Rossi e del suo staff tecnico, aspettando gli americani Jazz Johnson e Dustin Hogue, attesi in Italia per il 21 agosto.

Al via dunque domani il lungo programma di allenamenti che accompagnerà gli amarantocelesti fino all’inizio del campionato di Serie A2. Dopo la prima settimana e mezzo di preparazione ci sarà il primo test amichevole contro Chieti (sabato 26 agosto alle 18). Martedì 29 agosto ci sarà la presentazione ufficiale di tutta la squadra ai tifosi che avrà luogo sempre al Gudini. Il 30 viaggio in Campania per l’amichevole contro Scafati (palla a due alle 18.30), squadra di A1 allenata fino alla scorsa stagione da Alessandro Rossi. Per vedere al PalaSojourner Spanghero e compagni bisognerà attendere sabato 2 settembre, quando, in occasione del Primo Memorial Blasi, affronteranno un’altra squadra di A1, ovvero Napoli (palla a due alle 21).

Il programma delle amichevoli si chiuderà giovedì 7 settembre (ore 17.30) a Fiumicino contro Trapani.

Le prime due gare ufficiali si svolgeranno entrambe al PalaSojourner il 12 contro la Luiss (formalmente in casa dei romani) e il 15 contro Latina, gare valide per i gironi di Supercoppa Lnp.

Un lungo cammino insomma che accompagnerà il Real Sebastiani fino al tanto atteso debutto in campionato contro Agrigento del primo ottobre. Intanto si sono intravisti i primi volti nuovi a Rieti con i giocatori che hanno già svolto le visite mediche di rito e registrato alcuni contenuti per i canali social della società. Tra ieri e oggi pubblicati già i primi video con protagonisti Vittorio Nobile, Alvise Sarto e Andrea Ancellotti tra le vie e le piazze principali della città. Nuovi volti che i tifosi amarantocelesti si abitueranno a vedere in vista di questa lunga e ricca stagione di Serie A2.

Il roster

#22 Jazz Johnson (1996, 1.78, playmaker)

#45 Marco Spanghero (1991, 1.85, playmaker)

#32Vittorio Nobile (1995, 1.93, playmaker)

#7 Gianluca Frattoni (2004, 1.85, playmaker)

#13 Lorenzo Piccin (2002, 1.91, guardia)

#24 Davide Raucci (1990, 1.98, ala)

#31 Nazzareno Italiano (1991, 1.98, ala)

#3 Alvise Sarto (2000, 2.00, ala)

#15 Dustin Hogue (1992, 1.98, ala-pivot)

#10 Danilo Petrovic (1999, 2.03, ala-pivot)

#21 Andrea Ancellotti (1988, 2.13, pivot).