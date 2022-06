Il Real Sebastiani batte Agrigento 60-58 e riapre la serie. Foto. Domenica si punta al secondo successo

RIETI - Il Real Sebastiani sorretto da circa 1.500 spettatori prevale in gara 3, batte Agrigento 60-58, accorcia le distanze e spera ancora. Domenica si replica per vincere di nuovo e tornare in Sicilia mercoledì a giocarsi il tutto per tutto.

Punteggi sempre più bassi, dopo 89-69 di gara 1 e il 72-57 di gara 2. Grande difesa della squadra guidata da Alessandro Finelli che si stringe attorno al totem Ghersetti (11 rimbalzi) e poi vittoria degli esterni reatini su quelli avversari che hanno risentito dell’assenza dell’uomo chiave Chiarastella che mancherà pure domani. Si è visto finalmente un Rsr tenace e combattivo, che ha speso tanto. Ora bisogna recuperare energie.

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti: Stanic 11 (4/7, 1/2), Loschi 17 (1/2, 3/9), Contento 10 (3/6, 1/4), Ndoja 6 (0/1, 1/3), Piazza 5 (0/1, 1/3), Ghersetti 7 (3/8, 0/2), Maganza 1, Dieng (0/1 da 2), Piccin 3 (1/1 da 3), Okiljevic (0/2 da 2). All. Finelli.

Fortitudo Agrigento: Grande 9 (4/9, 0/3), Ambrosin 19 (4/8, 3/5), Morici 14 (4/6, 1/4), Costi 4 (0/2, 1/3), Peterson 2 (0/2, 0/1), Bruno (0/1, 0/1), Cuffaro 2 (1/2, 0/2), Lo Biondo 8 (4/9, 0/1), Bellavia e Indelicato ne. All. Catalani.

Arbitri: Cassinadri (Re) e Berlangieri (Mi).

Note. Tiri da 3: Rsr 8/25, Agrigento 5/20. Tiri liberi: Rsr 14/20, Agrigento 9/10. 5 falli: nessuno.